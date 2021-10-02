В МИД оценили процесс сертификации «Северного потока — 2»

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Срок владения вторичным жильём в Сочи снизился с пяти лет в прежние годы до года-двух. Эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков объяснил такую тенденцию повышенной активностью инвесторов, которые целенаправленно скупили квартиры на курорте для реализации в дальнейшем. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист отметил, что сочинская «вторичка» за последние пять лет подорожала более чем в два раза. Больше всего в городе выросла стоимость объектов, располагающихся не на первой береговой линии, а «в...