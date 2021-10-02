В МИД оценили процесс сертификации «Северного потока — 2»

Процесс по сертификации «Северного потока — 2» идёт, однако трудно сказать, какие «юридические закорючки» могут использовать противники этого проекта. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. При этом дипломат отметил, что несмотря на трудности, принимаются все необходимые меры для завершения этого процесса.
Процедуры идут, они достаточно сложные, и ещё трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта. Но ещё раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твёрдо рассчитываем на то, что этот проект осуществится, — подчеркнул Грушко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в Германии и процесс последующего формирования правительства не предполагают паузы в завершении работ по вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». По его словам, в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те, которые будут сертифицировать газопровод.