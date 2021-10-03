Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд. Стоимость голубого топлива впервые превысила $1200 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1200,36 за тысячу кубометров, или €99,99 за мегаватт-час. На прошлой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за тысячу кубометров, а затем этот показатель достиг $1100.

Ранее эксперты заявили, что цена на газ может продолжить расти, в том числе потому, что основные потоки СПГ направляются в Азию, а не в Европу. При этом запасы газа в европейских газохранилищах находятся на исторически низком уровне, что вызывает среди граждан Старого Света панические настроения, усугублённые резким увеличением стоимости электроэнергии. На фоне рекордного роста цен обанкротились четыре британские энергокомпании, а потребителей предупреждают о Возможных неприятных неожиданностях в счетах за отопление предстоящей зимой.