«Ъ»: Очередной скачок цен на газ вызвал приступ паники у европейцев

В Европе цена на газ вновь показала стремительный рост. Стоимость ноябрьского фьючерса на эталонном хабе TTF достигла нового абсолютного рекорда в $1267 за 1 тыс. кубометров. По итогам торгов европейские цены на газ увеличились с начала года в четыре раза. Об этом сообщает «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что это не предел. Одним из факторов называют то, что основные потоки СПГ направляются в Азию, а не в Европу. При этом запасы газа на континенте находятся на исторически низком уровне. Многие продолжают обвинять «Газпром» за отказ от увеличения экспорта, тогда как в компании заявляют, что выполняют все заявки клиентов, а за январь–сентябрь нарастили поставки на экспорт на 15,3%, до 145,8 млрд кубометров.

В Европе, по мнению специалистов, очень остро реагируют на любые изменения в объёмах поставок газа с стороны российского гиганта. Они отмечают, что паника вызвана из-за резкого увеличения стоимости за электроэнергию.

Ранее цены на газ на Украине достигли исторического максимума. Согласно данным торгов Украинской энергетической биржи (УЭБ), стоимость тысячи кубометров природного газа приблизилась к отметке 1500 долларов. При этом отмечается, что цена актуальна для промышленности и бизнеса.