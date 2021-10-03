«Ъ»: Очередной скачок цен на газ вызвал приступ паники у европейцев

В Европе цена на газ вновь показала стремительный рост. Стоимость ноябрьского фьючерса на эталонном хабе TTF достигла нового абсолютного рекорда в $1267 за 1 тыс. кубометров. По итогам торгов европейские цены на газ увеличились с начала года в четыре раза. Об этом сообщает «Коммерсант».
Эксперты отмечают, что это не предел. Одним из факторов
В Европе, по мнению специалистов, очень остро реагируют на любые изменения в объёмах поставок газа с стороны российского гиганта. Они отмечают, что паника вызвана из-за резкого увеличения стоимости за электроэнергию.
Ранее цены на газ на Украине достигли исторического максимума. Согласно данным торгов Украинской энергетической биржи (УЭБ), стоимость тысячи кубометров природного газа приблизилась к отметке 1500 долларов. При этом отмечается, что цена актуальна для промышленности и бизнеса.