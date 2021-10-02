Цена на газ на Украине побила исторический рекорд

Цены на газ на Украине достигли исторического максимума. Согласно данным торгов Украинской энергетической биржи (УЭБ), стоимость тысячи кубометров природного газа приблизилась к отметке 1500 долларов. При этом отмечается, что цена актуальна для промышленности и бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу на УЭБ партия газа в объёме 10 тысяч кубометров предлагалась по цене 38 532 гривны (1447 долларов) за тысячу кубометров. Средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь 2021 года составляет 28 654 гривны, что в полтора раза превышает сентябрьский показатель.

Для украинцев цена на газ остаётся фиксированной — 6,99 гривны за кубометр без стоимости доставки. Известно, что большинство граждан страны пользуются годовым тарифом.

Ранее вслед за повышением цен на электричество в ряде европейских стран в Польше заговорили о превращении электроэнергии в предмет роскоши. Как отмечает польское издание wPolityce, возобновляемые источники энергии ненадёжны. Нынешний кризис с ценами на газ показал, что Европа поспешила с внедрением зелёной энергетики.