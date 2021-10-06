Цена на газ в Европе впервые превысила $1900 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе продолжает бить рекорды, она выросла до нового исторического максимума, превысив $1900 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Сегодня утром цена превысила $1700 за тысячу кубометров. После этого цена тысячи кубометров газа в Европе всего за 20 минут выросла ещё на $200 и на некоторое время перескочила за отметку в $1900.

Сейчас стоимость фьючерсов на голландском хабе TTF корректируется в районе $1800 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии в 09:10 мск выросла до отметки в $1559 за тысячу кубометров, или €130 за мегаватт-час. Вечером во вторник торги закрылись на отметке ниже €120 за мегаватт-час. Утром на начало торгов цена достигала $1606 за тысячу кубометров.

Накануне российские аналитики заявили, что цены на газ в Европе будут зависеть от суровости погоды в период отопительного сезона, потенциально они могут достичь $2000 за тысячу кубометров. По их словам, европейский рынок на настоящий момент испытывает давление из-за большого спроса на сжиженный природный газ в Азии.