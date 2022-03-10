Песков заявил о подготовке мер по сдерживанию инфляции в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке мер по стабилизации инфляции в стране. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идёт о шоковом внешнем воздействии на экономику страны, однако негативные последствия этого будут минимизироваться.

Сейчас ситуация достаточно турбулентная. Меры по успокоению этой ситуации уже реализуются, дальнейшие меры прорабатываются, — отметил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента назвал беспрецедентной экономическую войну, которая ведётся с Россией, и заявил о бесполезности каких-либо прогнозов ввиду того, что Москва никогда не сталкивалась с подобной ситуацией. Он также напомнил, что президент страны Владимир Путин 10 марта намерен провести совещание с членами правительства, на котором будут обсуждаться вопросы минимизации последствий санкций, стабилизации внутреннего финансового рынка, а также вопросы импортозамещения и работы российских платёжных систем.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин разработал план действий, направленный на стабилизацию российской экономики в условиях усиления санкций. В частности, предлагается поддержать гостиничный бизнес, упростить регулирование импорта, выделить 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и другие меры. Кроме того, кабмин планирует мониторить цены на наиболее социально значимые продукты питания.