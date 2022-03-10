Песков заявил о подготовке мер по сдерживанию инфляции в России
Сергей Князев
Сергей Князев
12:33, 10 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке мер по стабилизации инфляции в стране. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идёт о шоковом внешнем воздействии на экономику страны, однако негативные последствия этого будут минимизироваться.
Сейчас ситуация достаточно турбулентная. Меры по успокоению этой ситуации уже реализуются, дальнейшие меры прорабатываются,— отметил представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента назвал беспрецедентной экономическую войну, которая ведётся с Россией, и заявил о бесполезности каких-либо прогнозов ввиду того, что Москва никогда не сталкивалась с подобной ситуацией. Он также напомнил, что президент страны Владимир Путин 10 марта намерен провести совещание с членами правительства, на котором будут обсуждаться вопросы минимизации последствий санкций, стабилизации внутреннего финансового рынка, а также вопросы импортозамещения и работы российских платёжных систем.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин разработал план действий, направленный на стабилизацию российской экономики в условиях усиления санкций. В частности, предлагается поддержать гостиничный бизнес, упростить регулирование импорта, выделить 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и другие меры. Кроме того, кабмин планирует мониторить цены на наиболее социально значимые продукты питания.