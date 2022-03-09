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Путин обсудит с кабмином минимизацию последствий от санкций

16:02, 09 марта 2022
Путин обсудит с кабмином минимизацию последствий от санкций Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент Владимир Путин проведёт 10 марта очередное совещание с членами правительства. Глава государства намерен обсудить тему сведения к минимуму последствия от западных санкций, а также ряд других вопросов. Совещание пройдёт в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

Основной темой встречи станут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики, — говорится в тексте.

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