Путин обсудит с кабмином минимизацию последствий от санкций
Сергей Попов
Сергей Попов
16:02, 09 марта 2022
Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Президент Владимир Путин проведёт 10 марта очередное совещание с членами правительства. Глава государства намерен обсудить тему сведения к минимуму последствия от западных санкций, а также ряд других вопросов. Совещание пройдёт в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.
Основной темой встречи станут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики, — говорится в тексте.