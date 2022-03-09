Фото: kremlin.ru

Многие инициаторы сегодняшних санкционных кампаний против россиян сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны, заявил директор Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. По его мнению, санкции против жителей России призваны «расшатать» государство, однако этого не произойдёт, пишет «Экономика сегодня».

Если посмотреть на историю санкционных кампаний, то многие их инициаторы сотрудничали с нацистами и поддерживали их в период Второй мировой войны. Действующий министр финансов Канады Христя Фриланд является внучкой украинского...