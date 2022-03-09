Боррель рассказал, кого коснулись новые санкции Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новые европейские санкционные списки попадут 160 физических лиц, включая представителей бизнеса и членов Совета Федерации, передаёт РИА Новости. Он добавил, что рестрикции также коснутся и белорусского банковского сектора.

Мы продолжаем ужесточать сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины: 160 физических лиц из числа олигархов и членов Совета Федерации России, белорусский банковский сектор, экспорт морских навигационных технологий в Россию, добавлены криптоактивы, — сказал Боррель.

Отмечается, что под новые санкции Брюсселя попали 14 крупных российских бизнесменов и члены их семей, а также 146 членов Совета Федерации. Кроме того, ЕС ограничивает экспорт технологий морской навигации и радиосвязи для РФ и хождение евро в Белоруссии.

Ранее ЕС запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро. Данная мера не распространяется на туристов, прибывающих в Россию, а также на дипломатические миссии и международные организации, обладающие юридическим иммунитетом.

До этого власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Они не смогут воспользоваться услугами SWIFT с 12 марта.