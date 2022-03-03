ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, попавших под санкции

ЕС отключил от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ, сообщается в официальном журнале Евросоюза. Ранее против этих банков были введены санкции ЕС.

Согласно решению ЕС, семь российских банков не смогут воспользоваться услугами SWIFT с 12 марта.

Ранее сообщалось, что этот шаг призван изолировать учреждения от международных финансовых потоков, значительно ограничив их глобальную деятельность. При необходимости чёрный список финансовых организаций может быть расширен.

Как заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, в случае отключения банков РФ от SWIFT её сможет заменить российская Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Она будет работать бесперебойно, к ней также смогут подключаться участники из-за границы.

При этом карты международных платёжных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжают работать внутри страны в обычном режиме. Между тем ЦБ сообщил о мошенниках, которые предлагают россиянам вывести их деньги на сторонние счета, пугая отключением России от SWIFT. В ЦБ подчеркнули, что включение или невключение российских банков в систему никак не влияет на сохранность сбережений.