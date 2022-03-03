ЕС сообщил о перекрытии поставки евро в Россию

ЕС запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты в евро, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную публикацию в журнале ЕС. Данная мера не распространяется на туристов, прибывающих в Россию, а также на дипломатические миссии и международные организации.

Запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу <...> в России, – отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Согласно решению ЕС, семь российских банков не смогут воспользоваться услугами SWIFT начиная с 12 марта. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведёт войну с Россией, однако поддерживает Украину. Он подчеркнул, что санкции против РФ вводятся в качестве ответной реакции на сложившиеся обстоятельства. По его мнению, в ЕС понимают, что вводимые против РФ ограничительные меры могут нанести ущерб самой Европе.