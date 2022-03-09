Правительство РФ разработало план стабилизации экономики из-за санкций

Правительство России разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций, сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости. Предлагается поддержать гостиничный бизнес, снизив некоторые платежи государству, и не дать остановиться проектам в сфере строительства. Также планируется мониторить стоимость наиболее социально значимых продуктов питания, в том числе цен на хлеб.

По словам Мишустина, часть мер коснётся таможенной сферы, в рамках чего предлагается упростить регулирование импорта. Кроме того, планируется освободить граждан с банковскими вкладами более миллиона рублей от НДФЛ с процентов по ним за 2021–2022 годы, а также выделить дополнительно 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и ещё 2,5 млрд рублей для компенсации части затрат производителям хлеба.

Немалая часть усилий будет направлена на улучшение предпринимательского климата, на облегчение регуляторики, снижение административных ограничений и издержек, налоговое стимулирование, либерализацию норм Уголовно-процессуального и Налогового кодексов, — заключил Мишустин.

Ранее премьер-министр сообщил, что правительство Российской Федерации поможет авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолётов в условиях санкций и в рамках новых мер по поддержке транспортной системы. Способы достижения этих целей Мишустин не конкретизировал.