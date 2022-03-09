Кабмин РФ поможет авиаперевозчикам сохранить иностранные самолёты

Правительство Российской Федерации поможет авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолётов в условиях санкций и в рамках новых мер по поддержке транспортной системы. Об этом на совещании с членами правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует ТАСС. Способы достижения этих целей он не конкретизировал.

Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолётов, — заявил премьер.

Ранее бывший авиаконструктор ОКБ имени Сухого Вадим Лукашевич заявил, что гражданская авиация РФ «обрушится» из-за санкций через две или три недели. Он напомнил, что большая часть авиапарка российских перевозчиков — это находящиеся в лизинге зарубежные лайнеры, которые придётся либо отдавать, либо их производители откажутся от обслуживания.

Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов предупредил, что цены на авиаперелёты в России вырастут минимум на треть. Он добавил, что в плане обслуживания сильнее всех пострадает S7 Technics, так как обслуживает самолёты самостоятельно в России.

Между тем экономист Никита Кричевский предположил, что эффект от запрета на поставку самолётов и авиационных компонентов в Россию закончится самое большое через полгода, поскольку мир так взаимосвязан, что санкции — особенно настолько серьёзные, как нынешние — долго не продлятся. Кричевский считает, что их ввели эмоционально, в качестве первой реакции.