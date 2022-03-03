Экономист спрогнозировал, когда закончится эффект от санкций на самолёты

Эффект от запрета на поставку самолётов и авиационных компонентов в Россию закончится самое большое через полгода, заявил экономист Никита Кричевский в разговоре с «Царьградом». Так он ответил на вопрос интернет-пользователя во время эфира, на чём теперь передвигаться, не на телегах ли.

Не будем мы передвигаться ни на каких телегах. Да, сейчас ситуация крайне непростая, и мы сталкиваемся с тем, что вводятся поистине драконовские меры в отношении нашего гражданского авиапарка. Но пройдёт непродолжительное время — несколько месяцев, может быть, три-четыре, максимум полгода, и всё вернётся на круги своя, — сказал Кричевский.

Он добавил, что мир так взаимосвязан, что санкции — особенно настолько серьёзные, как нынешние — долго не продлятся. Кричевский считает, что их ввели эмоционально, в качестве первой реакции.

Ранее бывший авиаконструктор ОКБ имени Сухого Вадим Лукашевич заявил, что гражданская авиация РФ «обрушится» из-за санкций через две или три недели. Он напомнил, что большая часть авиапарка российских перевозчиков — это находящиеся в лизинге зарубежные лайнеры, которые придётся либо отдавать, либо их производители откажутся от обслуживания.

А бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов предупредил, что цены на авиаперелёты в России вырастут минимум на треть. Он добавил, что в плане обслуживания сильнее всех пострадает S7 Technics, так как обслуживает самолёты самостоятельно в России.