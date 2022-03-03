Авиаэксперт назвал сроки «обрушения» воздушного транспорта в РФ

Через две или три недели гражданская авиация в РФ «обрушится» из-за санкций западных стран в связи с военной операцией на Украине, заявил в комментарии NEWS.ru кандидат технических наук и бывший авиаконструктор ОКБ имени Сухого Вадим Лукашевич. Он напомнил, что большая часть авиапарка российских перевозчиков — это находящиеся в лизинге зарубежные лайнеры, которые придётся либо отдавать, либо их производители откажутся от обслуживания. А за короткое время в стране не удастся развернуть серийное производство своих самолётов.

Ситуация с гражданской авиацией в России обрушится через две-три недели, а быстрого выхода из неё, то есть развёртывания серийного производства, не будет, — заявил Вадим Лукашеввич.

По его словам, сейчас звучат предложения запустить на внутренний авиарынок зарубежные компании из Китая, Казахстана, Киргизии или Армении. Кроме того, предлагается создавать «компании-прокладки где-нибудь на Филиппинах», которые начнут брать в лизинг самолёты, которые российские перевозчики, в свою очередь, будут субарендовать. Но этот вариант вряд ли решит проблему, уверен Лукашевич.

Санкции жёсткие, поэтому авиакомпании, которые действуют в интересах России, также не останутся без внимания, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

На фоне ситуации на Украине 27 февраля ЕС запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.