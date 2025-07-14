Автодилеры нашли того, кто расплатится за кризис на авторынке

Автодилеры нашли того, кто расплатится за кризис на авторынке «Автовзгляд»: россиянам придется расплачиваться за кризис на авторынке

Предложение ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) повысить продажи новых легковых автомобилей за счет введения повышенного налога на машины старше 15 лет вызвало неоднозначную реакцию, сообщает «Автовзгляд». По мнению экспертов, простым россиянам придется самим расплачиваться за кризис на автомобильном рынке РФ.

В 2024 году рынок новых автомобилей демонстрировал стабильный рост, а дилеры зарабатывали хорошие деньги. Но в 2025 году ситуация резко изменилась: спрос снизился, и многие дилерские сети оказались на грани выживания. В связи с этим в РОАД решили, почему-то, стимулировать продажи автомобилей среди обычных россиян.

Чтобы стимулировать продажи новых автомобилей, некоторые компании предлагают сделать содержание старых машин более дорогостоящим. При этом они мотивируют свои инициативы заботой об окружающей среде.

До этого издание «Автовзгляд» написало, что в 2025 году на российском авторынке зафиксирован заметный спад интереса к новым машинам. Он сопоставим с обвалом трехлетней давности, когда продажи рухнули на 59%, на что есть целый ряд причин. Россияне считают, что им невыгодно приобретать новые автомобили с учетом их не всегда оправданной стоимости на фоне высоких процентов по кредитам.