Песков заявил о беспрецедентной экономической войне против России

Примеров экономической войны, которая началась в отношении России, ещё не было, ситуация беспрецедентная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он добавил, что прогнозы относительно роста цен делать не стоит, вместо этого необходимо принимать меры для снижения негативных последствия и дальнейших рисков.

Что-то прогнозировать сложно. Сейчас надо действовать с тем, чтобы минимизировать последствия и риски дальнейшие, — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин до конца дня намерен провести совещание с членами правительства, на котором будут обсуждаться вопросы минимизации последствий санкций, стабилизации внутреннего финансового рынка, а также вопросы импортозамещения и работы российских платёжных систем. Также в числе вопросов на совещании значатся поддержка строительного комплекса, цены на продукты питания и обеспечение беженцев с Донбасса на территории РФ.

Всё это будет сегодня на повестке дня, — добавил Песков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин разработал план действий, направленный на стабилизацию российской экономики в условиях усиления санкций. В частности, предлагается поддержать гостиничный бизнес, упростить регулирование импорта, выделить 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей и другие меры. Кроме того, кабмин планирует мониторить цены на наиболее социально значимые продукты питания.