Песков заявил, что претензии к России по теме транзита газа политизированы

Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что эта тема чрезмерно политизирована, передаёт ТАСС.

Так он прокомментировал вопрос о транзите топлива через Украину.

До этого стало известно, что «Газпром» остановил поставки российского газа в Венгрию через территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

Согласно договорённостям между Россией и Венгрией, «Газпром» с 1 октября начал поставки газа в страну по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии. Ранее импорт газа из Венгрии на Украину происходил путём виртуального реверса. Теперь без транзита у Киева не будет возможности импорта.

Как отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, поскольку является кратчайшим путём поставки газа в Венгрию. Он также призвал остановить монополизацию газовых маршрутов «Газпромом» и укрепление его доминирующего положения на рынке.

«Газпром» и венгерский MVM подписали контракт на 15 лет 27 сентября. Он предполагает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год. Транзит будет осуществляться в обход Украины через Австрию и Сербию.