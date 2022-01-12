Песков не исключил восстановления экономики РФ до допандемийного уровня

Тенденция к возврату социально-экономической ситуации в РФ к докризисным временам есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, об этом свидетельствуют статистические данные и экономические показатели по итогам 2021 года. При этом сохраняются очень тревожные тенденции в плане социально-экономических последствий мировой кризисной ситуации в экономике, сообщает ТАСС.

Цифры говорят сами за себя. Да, [ситуация] не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна, — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, РФ — интегральная часть мирового экономического сообщества и подвержена влиянию тревожных тенденций. Однако существуют возможности, технологии и понимание того, что нужно делать, чтобы минимизировать возможные негативные последствия кризиса.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что максимальный эффект от повышений ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в 2022 году. По её словам, уровень инфляции в 2022 году снизится до 4–4,5%.

Набиуллина сообщила, что уровень инфляции в России по итогам 2021 года превысит 8%. Она отметила рост цен на продукты (10,8%), овощи и фрукты (19,4%), а также повышение ставок по ипотеке.