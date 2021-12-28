Набиуллина рассказала, когда ожидать снижения инфляции в стране

Максимальный эффект от повышений ключевой ставки ЦБ РФ ожидается в 2022 году, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». По её словам, уровень инфляции в 2022 году снизится до 4–4,5%.

Мы как раз принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз, и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году, — отметила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам 2021 года превысит 8%. По её словам, это значительно больше цели Центробанка в 4%. Набиуллина также отметила рост цен на продукты (10,8%), овощи и фрукты (19,4%), а также повышение ставок по ипотеке. В течение года дорожали автомобили и стройматериалы.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокий уровень инфляции можно снизить за два-три года, однако для этого необходим определённый уровень доверия вместе с низким уровнем инфляционных ожиданий. Она подчеркнула, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию в России к уровню 4% в конце 2022 года.

Эксперты российских коммерческих банков назвали маловероятным этот вариант развития событий и спрогнозировали лишь незначительное снижение показателя — до 6-7%. Аналитики отрицают, что рост цен в РФ носит полностью «импортируемый» характер, и указывают на значимость внутренних причин инфляции.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отметила, что принятое Центробанком регулирование цен эффективно на короткой дистанции, но не долгосрочно. По её словам, чем дольше правительство будет регулировать цены, тем сильнее будут расходиться внутренние и внешние цены, а снятие ограничений спровоцирует их скачок.