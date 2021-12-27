Набиуллина пояснила, какой будет инфляция по итогам 2021 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в эфире телеканала «Россия 1», что инфляция в России по итогам 2021 года превысит 8%. Это значительно больше цели Центробанка в 4%. Набиуллина также отметила рост цен на продукты (10,8%), овощи и фрукты (19,4%), а также повышение ставок по ипотеке. По её словам, в течение года дорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября цены замедлились, а затем даже начали снижаться.

Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много, это больше нашей цели в 4%, — сказала она.

Банк России фиксирует некоторое повышение ставок по ипотеке, однако рост ставок по кредитам будет ниже, чем рост инфляции и ключевой ставки, заявила глава регулятора.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил на ежегодной большой пресс-конференции, что инфляция по итогам года ожидается на уровне 8%. По словам главы государства, это больше, чем прогнозировалось. При этом, по его словам, реальные доходы россиян выросли на 3,5%.

В начале декабря Набиуллина заявила, что в конце года инфляция сильно волатильна. Последние данные двигались по синусоиде — то выше, то ниже сезонных значений. Тогда Набиуллина отметила, что инфляция может быть чуть выше верхней границы прогноза ЦБ в 7,9%.