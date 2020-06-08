Нефтяной рынок неоднозначно воспринял решение стран ОПЕК+ продлить на месяц максимальное сокращение добычи сырья. Сначала котировки марки Brent выросли до $43 за баррель, а затем ушли в минус. Эксперты отмечают, что цены уже забрались довольно высоко, поэтому последовал небольшой спад. К тому же подорожание сдерживало медленное восстановление спроса на нефть. Тем не менее, по словам аналитиков, позитив на рынке всё ещё остаётся, и его волна вполне может поднять стоимость сырья до уровня $45 за баррель.

В первый день торгов на текущей неделе цена барреля марки Brent на лондонской бирже поднялась выше $43. Однако котировки не смогли удержаться на этом уровне и во второй половине дня ушли ниже отметки $42.

Возможно, на цены повлияла информация о том, что дополнительного к сделке ОПЕК+ сокращения добычи почти в 1,2 млн баррелей в сутки в июле уже не будет. Об этом сообщил глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман. Напомним, сокращение сверх нормы в первый месяц лета обеспечивали три страны: Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ.

Ранее, 6 июня, участники соглашения ОПЕК+ продлили максимальное сокращение добычи нефти — 9,7 млн баррелей в сутки — дополнительно на один месяц, до конца июля. По словам министра энергетики России Александра Новака, такой шаг был продиктован в том числе наличием значительных запасов сырья, накопившихся в мировых хранилищах.

Reporters/Global Look Press

Напомним, текущее соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с 1 мая. Его участники обязались снизить производство на 9,7 млн баррелей в сутки (на 23% добычи) в мае–июне. Затем, с июля до конца года, сокращение должно было уменьшиться до 7,7 млн (18%), а со следующего года и до конца апреля 2022-го — до 5,8 млн баррелей в сутки (14%).

Рынок достаточно серьёзно подрос, и поэтому небольшая коррекция в моменте — нормальное явление, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. По его словам, продление на месяц было максимальным возможным вариантом. Хотя озвучивались и большие сроки, вплоть до конца года, но Россия на это пойти не могла. В результате получилось разумное, компромиссное решение.

Позитивный момент заключается в том, что уровень поддержки нефтяных цен поднялся в район $39–40 за баррель. То есть цена ниже этой отметки, скорее всего, не пойдёт. Зато, если позитив на рынке продлится какое-то время, баррель Brent может подорожать и до $45, но это будет предел. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Рост сырьевых цен сдерживает в том числе медленное восстановление мирового спроса на нефть, считает аналитик ИК QBF Ксения Лапшина.

Несмотря на постепенный выход из карантина Европы и США, эпидемия разыгралась в развивающихся странах — Индии и Бразилии, на долю которых приходится значительное потребление нефти. Принятое нефтедобывающими странами решение было необходимым, картель ОПЕК прогнозирует, что по итогам первого полугодия 2020-го запасы чёрного золота в мире вырастут на 1,5 млрд баррелей — это беспрецедентные цифры. Пока ОПЕК имеет влияние на нефтяной рынок, организация будет делать всё возможное для поддержания рынка. Ксения Лапшина аналитик ИК QBF аналитик ИК QBF

По словам эксперта, решение ОПЕК+, вероятно, поможет удержать цены вблизи $40 за баррель Brent, но резкого роста в дальнейшем не ожидается. В июне котировки будут находиться в диапазоне $39–41. При этом не исключено, что рынок может скорректироваться в сторону $30–35 за баррель, чтобы к концу года вновь восстановиться до $45, предполагает аналитик.

Продление первого, «жёсткого» этапа сделки ОПЕК на один месяц эквивалентно дополнительному сокращению добычи на 2 млн баррелей в сутки, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. В результате, по его оценке, профицит на рынке нефти в июле может уменьшиться до 0,6 млн баррелей в сутки. Определённые риски роста профицита есть в августе, однако у ОПЕК+ при необходимости есть возможность продлить сокращение добычи ещё на месяц, считает эксперт.

Обсуждение необходимости дополнительных сокращений может создать на рынке неуверенность и привести к спаду спроса на нефть в краткосрочном периоде. Однако восстановление цен на сырьё во втором полугодии к уровням выше $55 за баррель, с учётом новых данных, по-прежнему возможно. Александр Осин аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»

Ценовой мир

Одной из причин роста мировых цен на нефть стал также рекордный импорт нефти со стороны Китая. В мае страна повысила объёмы закупаемого сырья на 15% к апрелю — до 11,34 млн баррелей в сутки, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. Это на 160 тыс. баррелей больше прежнего рекорда, установленного в ноябре 2019 года.

Была надежда, что уже к июлю спрос на нефть в Китае восстановится, и, судя по всему, так и происходит, отмечает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Именно с КНР и началось падение потребления сырья, которое затем сильно ударило по Европе и США. С Китаем, видимо, всё в порядке, а вот с другими странами неясно. По моему мнению, на рынке сейчас слишком большой оптимизм, учитывая, что прогнозы говорят о возможности снижения мирового ВВП на 5% в этом году. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

В рост цен на сырьё, судя по всему, поверил и крупнейший экспортёр нефти на мировом рынке — Саудовская Аравия. После решения ОПЕК+ её государственная нефтяная компания Saudi Aramco повысила цены на свою нефть с поставкой в июле. В частности, для азиатских стран стоимость сырья вырастет на $5,6–7,3 за баррель, сообщил Bloomberg. По данным агентства, эксперты ожидали более скромного подорожания — на $4 за баррель.

rosneft.ru

Напомним, в марте и апреле Саудовская Аравия развязала настоящую ценовую войну, продавая нефть со значительной скидкой, в попытке расширить свои рынки сбыта. Возможно, причины беспокоиться у Эр-Рияда были — из-за снижения спроса на сырьё на фоне эпидемии коронавируса экспорт нефти королевством в I квартале 2020 года упал на 21,9% в годовом исчислении, или на $11 млрд, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные данные Саудовской Аравии.

Для рынка повышение цен — это знак честной игры и сигнал, что Саудовская Аравия серьёзно относится к исполнению сделки ОПЕК+. Думаю, что такое повышение хорошо для России, которая тоже вынуждена была снижать стоимость своей нефти в период ценового противостояния, — считает Иван Манаенко.

По его мнению, нефтяные цены уже находятся выше обоснованного уровня и вполне могут уйти в район $40 за баррель Brent. Это наиболее спокойный и благоприятный сейчас уровень, ведь чем выше забирается стоимость сырья, тем больнее рынок будет потом реагировать на возможные проблемы в восстановлении мировой экономики или выполнении договоренностей ОПЕК+, поясняет специалист.

Единственный минус сделки ОПЕК+ заключается в том, что на фоне выросших цен на нефть могут поднять голову американские сланцевики, предупреждает Сергей Дроздов.

Нужно следить за статистикой по буровым вышкам в США, число которых пока снижается уже 12 недель подряд. Скорее всего, при текущих ценах сокращение добычи в Штатах замедлится. Самые слабые компании, наверное, уже ушли с рынка, остались те, кто посильнее. При этом серьёзно наращивать объёмы американцам не позволит страх возможного повторения обвала нефтяных цен. Да и банки будут с опаской смотреть на нефтяную отрасль, и получить кредит на новые буровые и скважины будет сложнее, — считает аналитик.

Восстановление темпов роста добычи нефти в США принципиально не изменит ситуацию с балансом на рынке нефти, полагает Александр Осин.

Возможно, что в течение ближайшего года темпы роста добычи нефти в США восстановятся до уровня 10–12% в годовом выражении. Однако, с точки зрения влияния данного обстоятельства на сделку, надо отметить, что даже в период сланцевого бума добыча нефти в Штатах была эквивалентна приросту мировой на 1%. В свою очередь, сделка ОПЕК+ предполагает в рамках своей «мягкой» фазы, которая будет реализована в следующем году, сокращение добычи на 6%, — отметил эксперт.

Помощь рублю

Для России рост нефтяных котировок в первую очередь означает увеличение поступлений средств в российский бюджет, отмечают эксперты. Совсем немного осталось до достижения заложенной в бюджете цены на нефть — $42,4 за баррель марки Urals.

Одновременно рост цен на углеводороды помогает укреплению рубля. В начале недели российская валюта дорожала к доллару более чем на 0,5% и вплотную подходила к уровню 68 рублей за доллар. Курс евро приблизился к 77 рублям.

Рост нефтяных котировок становится ограниченным, двигаться вверх всё сложнее, поэтому и укрепление рубля, если оно будет, станет неторопливым. К концу июня давление на российскую валюту может оказать ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которое может составить до 100 базисных пунктов. Это приведёт к ослаблению рубля. В перспективе месяца сохраняется вероятность движения к отметке 70 рублей за доллар, причём при текущих ценах на нефть данный уровень вполне оправдан, — полагает Ксения Лапшина.

Помимо подорожания нефти, рубль поддерживают и другие факторы. Например, население, несмотря на наступление сезона отпусков, не спешит покупать валюту для зарубежных поездок, ведь границы всё ещё закрыты, отмечает Сергей Дроздов. По его словам, не будут закупаться долларами и евро в прежних масштабах и предприятия, поскольку за время карантинных ограничений сильно упал российский импорт.

Есть и политический фактор — перед голосованием по Конституции какое-то серьёзное ослабление рубля устраивать нежелательно, — напоминает эксперт.

По его словам, если рубль пробьёт уровень 68 за доллар, его укрепление может затормозиться на отметке 67,2–67,5. При негативных сценариях верхняя граница курса рубля составляет 70 за доллар.