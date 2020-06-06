Участники соглашения ОПЕК+ продлили максимальное сокращение добычи нефти дополнительно на один месяц — до конца июля. Такое решение было принято по итогам министерской встречи стран — экспортёров сырья. Эксперты полагают, что в продлении в первую очередь была заинтересована Саудовская Аравия, а России пришлось пойти на компромисс, чтобы не накалять ситуацию на нефтяном рынке. По мнению аналитиков, решение ОПЕК+ может удержать сырьевые котировки выше $40 за баррель.

Самым сложным, как и в ходе апрельского заседания, когда принимались условия сделки ОПЕК+, оказалось уговорить Мексику, которая, по сообщениям СМИ, не хотела следовать общим условиям. В результате участники соглашения договорились, что в июле сокращение производства останется на прежнем уровне — 9,7 млн баррелей в сутки. Это подтвердил министр энергетики России Александр Новак.

Параметры не поменялись, они как были приложением к соглашению от 12 апреля, так и остались. Единственное, мы продлеваем, вместо июля, где было 7,7 млн, теперь будет 9,7 миллиона баррелей в сутки, — цитирует министра ПРАЙМ.

По словам главы Минэнерго, ОПЕК+ решила продлить текущее сокращение добычи нефти в том числе из-за значительных запасов сырья, накопившихся в хранилищах.

Напомним, соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с 1 мая. Его участники обязались снизить производство на 9,7 млн баррелей в сутки (на 23% добычи) в мае — июне. Затем с июля до конца года сокращение должно было уменьшиться до 7,7 млн (18%), а со следующего года и до конца апреля 2022-го — до 5,8 млн баррелей в сутки (14%).

В целом продление максимального сокращения на один месяц можно рассматривать как компромиссный вариант. Возможность сохранить текущие квоты после июня обсуждалась почти неделю. Самым радикальным вариантом было оставить их до конца года. Такой вариант, по информации агентства Reuters, рассматривала Саудовская Аравия, однако он не нашёл поддержки у России.

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Наша страна совместно с несколькими другими партнёрами предлагала оставить текущий уровень добычи ещё на месяц, сообщал Bloomberg. По данным других СМИ, речь могла идти и о двух месяцах. Второй вариант предпочитала всё та же Саудовская Аравия.

Скорее всего, на Эр-Рияд давили США, для которых жизненно важно поднять цены на нефть, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Подорожание сырья позволило бы Штатам спасти как можно больше сланцевых проектов и не так сильно потерять в добыче нефти. Американские компании уже производят почти на 2 млн баррелей в сутки меньше, чем на максимуме этого года. Впрочем, и саудиты тоже заинтересованы в высокой цене. Было видно, что им не хватает поступлений от нефти, они даже подняли НДС в три раза. Всё-таки в их бюджет заложена стоимость сырья почти в $80 за баррель. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Россия, по словам эксперта, в свою очередь, не захотела идти на конфликт, как это было в марте, когда развалилась прежняя сделка ОПЕК+. Поэтому Москва пошла на уступки и согласилась сохранить максимальное сокращение добычи на июль.

Такое решение ОПЕК+ было необходимо для мирового рынка из-за значительного избытка нефти, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Рынок по-прежнему находится в большом профиците. В мае, по нашим оценкам, его объём составил 10–13 млн баррелей в сутки. Это гораздо меньше, чем 20–25 млн в апреле, но всё равно довольно существенно, и ожидать, что эти объёмы уйдут с рынка за один июнь, — не стоит. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

По словам эксперта, чтобы закончить масштабное сокращение уже в июне и затем немного нарастить добычу, спрос на нефть должен восстанавливаться ежемесячно на 15–20% к майскому уровню. Пока же более вероятным видится восстановление на 5–10%, отметил аналитик.

Продление на один месяц было базовым сценарием, на который ориентировался рынок, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

Возможно, страны ОПЕК+ захотели немного перестраховаться и потому продлили текущее сокращение. Но факт в том, что сама эта идея уже подтолкнула мировые цены к $42 за баррель. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Нарушители сделки

Встреча ОПЕК+ могла состояться и раньше — 4 июня, однако у участников сделки возникли разногласия по поводу выполнения обязательств. Источники Bloomberg сообщили, что Россию и Саудовскую Аравию не устраивает исполнение квот на сокращение добычи некоторыми странами.

В числе проблемных государств назывались, в частности, Ирак, Казахстан и Нигерия. По предварительным данным, страны ОПЕК выполнили сделку в мае примерно на 75%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Нигерия, в частности, отчиталась об исполнении сделки на 52%.

В итоге было решено, что государства, не выполнившие полностью свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, компенсируют эти объёмы в июле — сентябре.

Если Ирак выполнит сделку хотя бы на 75%, для него это уже будет нормально. Давить на него, конечно, будут, но каких-либо серьёзных последствий ожидать не стоит. Ведь без сделки всё будет ещё хуже, — отметил Игорь Юшков.

Россия в мае в рамках сделки ОПЕК+ снизила производство до 8,59 млн баррелей в сутки, сообщили ранее в Минэнерго РФ. Таким образом, наша страна почти полностью выполнила свои обязательства (8,5 млн баррелей). В июне РФ планирует выйти на 100-процентное исполнение сделки, сообщил Александр Новак.

Между тем на ещё одно продление максимальных квот наша страна уже не пойдёт, считает Сергей Дроздов.

Для российских нефтедобытчиков это болезненное сокращение. Наверное, ещё один лишний месяц потерпят, а дальше, думаю, ни на какие продления Россия не согласится. Возможно, Эр-Рияд и Москва просто усилят контроль за исполнением всех обязательств участниками сделки, — полагает аналитик.

Антон Покатович, в свою очередь, считает, что сохранение текущего уровня добычи после июля всё же возможно.

Если в июне будет хотя бы намёк на быстрое восстановление мировой экономики и спроса на нефть, то в августе можно будет переходить к снижению ограничений. Если же восстановление будет идти медленно, скорее всего, придётся искать новые компромиссы и дальше продлевать сокращение добычи. Без восстановления спроса до нормального уровня, который предшествовал эпидемии коронавируса, наращивание производства может стать новым ударом для нефтяных цен, — предупреждает эксперт.

Уже в цене

Новости о предполагаемой договорённости стран ОПЕК+ вдохновили мировой рынок нефти. Последний перед встречей министров ОПЕК+ день торгов завершился ростом нефтяных котировок почти на 5% — до $42 за баррель марки Brent. В целом за неделю сырьё подорожало более чем на 11%.

Рост цен до $40 за баррель — результат спекулятивных ожиданий продления условий сделки, а также следование общему тренду для рисковых активов, отмечает Антон Покатович.

Сейчас на рынке инвесторы больше склонны к оптимизму, растут все виды рисковых активов, в том числе и нефть. Вместе с тем уровень $40 за баррель и больше сейчас выглядит завышенным, и если вдруг игроков рынка постигнет разочарование, нефть может быстро вернуться в диапазон $30–35, который на данный момент обоснован фундаментальными факторами, — пояснил аналитик.

Эксперт полагает, что продление максимальных квот на один месяц может в моменте удержать нефтяные котировки на уровне $42–43 за баррель, но после этого цены могут скорректировать к уровню $35–37. В целом к концу года котировки окажутся вблизи к $40, уйти резко на $50 и выше в этом году вряд ли удастся, считает специалист.

Сергей Дроздов полагает, что подобный рост всё же возможен. Он обращает внимание, что мировые экономики начинают открываться, во многих странах активизировалось дорожное движение. Если так пойдёт и дальше, при позитивном сценарии мы до конца года можем увидеть и $50 за баррель, полагает аналитик.