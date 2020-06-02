Сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ помогла российскому сырью опередить в цене эталонный сорт Brent, отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что отечественная марка Urals не только стала дороже североморской нефти, но и торговалась к ней с рекордной премией, как минимум за 30 лет. Аналитики полагают, что удержать преимущество надолго не удастся. Зато высокие цены поддержат российский бюджет, который получит больше доходов от экспортной пошлины и НДПИ.

Российская экспортная марка нефти Urals в Северо-Западной Европе на прошлой неделе стоила дороже сорта Brent на $2,3. В Средиземноморье премия на отечественное сырьё достигла $2,8, а сам Urals подорожал до $37,2, сообщило ценовое агентство Argus. Там отметили, что премия российской нефти стала рекордной за всё время мониторинга агентства с 1990 года.

В Argus пояснили, что цены на сорт Urals поддержало значительное снижение добычи нефти в России в условиях восстановления мирового проса на сырьё по мере ослабления карантина.

Ситуация особенная — обычно Urals торговался со скидкой к Brent в $2-$3 за баррель, а на пике противостояния нашей нефти и саудовской разница доходила до $5 и больше, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, подорожанию Urals помогло, в частности, окончание ценовой войны с Саудовской Аравией, которая прекратилась после заключения соглашения ОПЕК+.

Саудиты больше не дают скидок на своё сырьё, особенно для Северо-Западной Европы, куда уходят основные объёмы нашей нефти. Все страны сейчас сокращают добычу и всё сырьё дорожает на мировом рынке, но сортов, которые конкурируют с Urals, по видимому, становится меньше. Из-за этого возникает дефицит в сегменте среднесернистой нефти, который представляет наша марка. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Экономист обращает внимание, что довольно много нефти с подобными Urals характеристиками уходит в США, которые заблокировали поток сырья из Венесуэлы — важного поставщика для многих американских НПЗ. Они искали замену, и поэтому российская нефть стала более востребованной.

Вместе в тем, рекордная премия российской нефти вряд ли останется надолго, считает эксперт. По его словам, скорее всего, Urals вернётся либо к паритету с Brent, либо опять будет продаваться со скидкой. Дело в том, что у североморского сорта лучше качественные характеристики — это менее сернистая и менее вязкая нефть, поэтому обычно она стоит дороже.

Рост цены и рекордную премию Urals обеспечили два фактора, отмечает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

Во-первых, Россия снизила экспорт нефти из-за сокращения добычи в рамках обязательств ОПЕК+, а, во-вторых, европейские НПЗ начинают восстанавливать объёмы производства и закупают сорт Urals, на который они ориентированы. Алексей Калачёв эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ»

По мнению эксперта, сильного отрыва у Urals от Brent не будет — в дальнейшем соотношение останется в пределах $2 за баррель в ту или иную сторону.

В мае было экспортировано 17,36 млн тонн российского нефтяного сырья — на 14,2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

За успехом Urals стоит также финансовая составляющая, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Активизация монетарной эмиссии в США ведёт к активному перемещению средств инвесторов с денежного рынка на долговой. В этой ситуации цены на сырьевые товары ожидаемо оказываются под давлением, пояснил эксперт.

Поскольку монетарная эмиссия была активна в США, цены на американскую лёгкую нефть WTI должны были падать к Brent и Urals, что мы и наблюдали в марте. Но, затем, печатный станок включил Европейский ЦБ, и котировки WTI и Brent выровнялись. При этом, Urals оказалась неожиданно в стороне от этих масштабных процессов, формирующих негативное давление на нефтяные цены. Затем начала действовать сделка ОПЕК+, и Urals под влиянием рассмотренных выше факторов стала лидером рынка. Александр Осин аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»

По словам аналитика, ценовое лидерство российской марки нельзя назвать устойчивой тенденцией. Уже в ближайшие месяцы активность монетарной экспансии в ЕС и США, возможно, замедлится, тогда, Urals вновь снизится к WTI и Brent.

Плюс для бюджета

Средняя цена марки Urals в мае выросла сразу на 70% по отношению к апрелю и достигла $31,03 за баррель. Правда, по сравнению с тем же месяцем прошлого года ($70,93), стоимость сырья оказалась меньше в 2,3 раза, сообщается на сайте Минфина России.

Между тем, благодаря майскому повышению нефтяных котировок российский бюджет сможет заработать немного больше, чем месяцем ранее. Так, экспортная пошлина на нефть в июне, рассчитываемая, исходя из уровня цен с 15 апреля по 14 мая, составит $8,3 за тонну. В мае её размер был $6,8 за тонну — минимум за время действия пошлины в 21-м веке. Стоит отметить, что при цене Urals порядка $15 за баррель экспортная пошлина вообще становится равной нулю.

Сокращение добычи нефти и вызванный им рост цен оказались выгодными для российской экономики и бюджета, поскольку формируют дополнительные денежные потоки, отмечает Александр Осин. По его оценке, после сокращения нефтегазовых доходов бюджета в апреле-июне до 448 млрд рублей в среднем за месяц, в июле-декабре они вырастут до 510 млрд рублей.

Увеличения цены нефти — принципиальный момент именно для государства, поясняет Игорь Юшков.

Чем сырьё дороже, тем выше экспортная пошлина и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При цене $20 за баррель, сколько бы Россия не добывала, доход не был бы значительным. Даже нефтяные компании не так сильно от этого зависят. Для государства же объёмы — вторичны, первично — цена, — пояснил специалист.

Тем не менее, он полагает, что по итогам 2020 года российский бюджет, скорее всего, будет дефицитным.

Для российских нефтяных компаний, напротив, важнее объём добычи, чем цена, отмечает Алексей Калачёв.

При снижении котировок, снижаются и налоги, которые платят нефтяники, плюс ослабевает рубль, что также компенсируют падающие цены. А вот падающие объёмы компенсировать нечем — это прямая потеря выручки, — пояснил аналитик.

100-процентное исполнение

В рамках сделки ОПЕК+ майская добыча нефти в России составила 8,59 млн баррелей в сутки, сообщили в Минэнерго РФ. Таким образом, наша страна почти полностью выполнила свои обязательства — она должна была снизить производство до 8,5 млн баррелей.

Между тем, потенциальная проблема исполнения Россией соглашения заключается не в соблюдении обязательств по уровню добычи, а в возможном увеличении доли экспорта нефти, отмечает Александр Осин.

Среднесуточный экспорт нефти из России за первые 20 дней мая снизился на 25% по сравнению с тем же периодом апреля — до 428 тысяч тонн в сутки (3,14 млн баррелей). Однако, в условиях карантина, российская экономика потребляет бензина и нефти на 30%-40% ниже, чем в докризисных условиях. С учётом доли внутреннего потребления в добыче, это эквивалентно тому, что РФ сможет в мае-июле «выбросить» на мировой рынок дополнительно объём нефти, эквивалентный 2-2,5 млн баррелей в сутки, — предупредил эксперт.

По его словам, такое развитие событий могло бы исказить оценочный фактический баланс спроса и предложения на рынке и создать потенциально негативный эффект для нефтяных цен. К счастью, по данным Bloomberg и ряда других источников, Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ в мае-июне предприняли дополнительное сокращение добычи на 1,18 млн баррелей в сутки.

Существует возможность, что соглашение ОПЕК+ не будет исполняться в полном объёме, считает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.

Данную сделку нельзя назвать выгодной для России, так как дальнейшая расконсервация ряда скважин может стать нерентабельной, особенно, в северных районах страны. В связи с этим заключенная сделка вряд ли будет исполняться в полном объёме, причем не только со стороны России. Ранее о косвенном нежелании исполнять соглашение заявляли Ирак, Нигерия, Ангола. Денис Иконников портфельный управляющий ИК QBF портфельный управляющий ИК QBF

По его словам, рост сырьевых котировок, который наблюдается в последнее время связан не столько с сокращением добычи ОПЕК+, сколько с ожиданием отмены карантинных мер и роста спроса на нефть. К примеру, Международное энергетическое агентство ожидает, что уже с июля и до конца текущего года будет наблюдаться избыток спроса на рынке, отметил экономист.

Тем временем, стоимость нефти Brent с середины мая прибавила порядка 25% и уже подобралась к уровню $40 за баррель.