Страны ОПЕК+ в мае сократят добычу нефти лишь на 70% от запланированных объёмов. Такой прогноз NEWS.ru дали в Институте энергетики и финансов. Там посчитали, что даже при помощи других государств мировое производство сырья в последний месяц весны снизится лишь на 6,2 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала. Опрошенные эксперты полагают, что выход на полное сокращение может занять целый месяц и лишь частично компенсирует гигантское падение спроса на нефть. В этой ситуации на заметный рост сырьевых котировок можно не рассчитывать.

С 1 мая участники соглашения ОПЕК+ обязались снизить производство на 9,7 млн баррелей в сутки, однако реально с рынка могут уйти меньшие объёмы сырья. Дело в том, что точкой отсчёта для уменьшения производства у всех стран, кроме России и Саудовской Аравии, был выбран не текущий уровень, а октябрь 2018 года, как и в предыдущей сделке стран-экспортёров.

Правильнее будет сравнивать сокращение с первым кварталом 2020 года, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, относительно этого уровня для большинства стран ОПЕК+, кроме Габона, Брунея и Южного Судана, сокращение будет существенно меньше, чем к «базовому» периоду, и в целом составит 7,285 млн баррелей в сутки. Такой объём снижения производства государства-экспортёры смогут обеспечить не раньше июня ввиду инерционности технологических процессов, поясняет эксперт.

В мае, по оценке нашего института, сокращение составит около 70% — примерно 4,3-4,4 млн баррелей в сутки по сравнению с первым кварталом 2020 года. С учётом стран G20 (США, Канада, Норвегия, Бразилия) общее сокращение в мае может достигнуть 6,2 млн баррелей, в июне — 10,9 млн. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Значительную часть от объявленных 9,7 млн баррелей в сутки — порядка 8 млн — участники соглашения ОПЕК+ могут убрать уже в первой половине мая, не соглашается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Кто-то будет сокращать больше, чем ему приписано, руководствуясь чисто экономическими причинами. Поэтому общий темп вполне будет соответствовать тому, о чём договорились. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Производство нефти невозможно остановить в один момент, поэтому для того, чтобы сократить требуемые объёмы с 1 мая, нужно было заранее начать подготовку, точнее, постепенное уменьшение производства. Между тем такой подход продемонстрировали лишь несколько стран.

В частности, саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заранее приступила к снижению производства с апрельских 12 млн баррелей в сутки, чтобы вовремя достичь определённого соглашением ОПЕК+ уровня добычи в 8,5 млн баррелей. Об этом сообщило агенство Bloomberg со ссылкой на источник в нефтяной отрасли страны. По информации агенства, Эр-Рияд мог выйти на требуемые объёмы ещё до 1 мая.

Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

Ранее о досрочном сокращении объявили Кувейт, Алжир и Нигерия. Последняя стала сдерживать производство не из-за обязательств перед ОПЕК+, а потому что у страны не осталось свободных мощностей для хранения сырья.

Других желающих досрочно сократить добычу не оказалось, несмотря на призывы ускориться на фоне упавших до рекордно низких уровней нефтяных котировок. Так, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ как можно скорее приступить к сокращению добычи, а также рассмотреть возможность более серьёзного снижения производства.

Сокращение предложения ОПЕК+ является солидным началом, но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса, — отметил руководитель МЭА.

Поддержка со стороны

Условия договора о сокращении добычи приняли на себя 23 государства — члены нефтяного картеля ОПЕК и их союзники. Заметную роль предполагалось также отвести другим крупным производителям сырья, официально не присоединившимся к соглашению. По сообщению СМИ, они могут убрать с рынка дополнительно 3,7 млн баррелей в сутки, поскольку низкие цены на нефть делают часть добычи нерентабельной. В первую очередь, речь идёт о США, Канаде и Бразилии.

Страны вне ОПЕК+ добавят к общему сокращению производства порядка 3 млн баррелей в сутки, считает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Мы ожидаем общего снижения добычи в мае на 13,7-14 млн баррелей в сутки. Учитывая падение спроса почти на 30 млн баррелей в апреле, баланс на рынке восстановлен не будет. Думаю, что порядка 10 млн баррелей в сутки профицита останется. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

Манаенко полагает, что сокращение добычи всё же окажет положительный эффект на рынок и позволит ценам стабилизироваться на уровне $25 за баррель марки Brent.

Michael Dietrich/Global Look Press

Экономический фактор побудит не участвующие в ОПЕК+ страны сократить добычу приблизительно на 1,8 млн баррелей в сутки в мае и на 3,6 млн баррелей в июне, считает Алексей Белогорьев. По его словам, нефтедобыча в США в условиях низких цен будет снижаться и дальше.

Наибольшее сокращение по экономическим причинам можно ожидать от США, где в мае производство нефти может снизиться на 1-1,5 млн баррелей в сутки по сравнению с мартом из-за высокой себестоимости добычи чёрного золота на шельфе. Денис Иконников портфельный управляющий ИК QBF портфельный управляющий ИК QBF

Помимо Штатов, довольно быстро может снизиться добыча в Канаде и даже в Мексике, которая противилась официальным квотам на сокращение, отмечает Игорь Юшков. В результате в мае общее падение производства может достичь 13-14 млн баррелей в сутки. Такие показатели не позволят достичь баланса на нефтяном рынке, уверен эксперт.

Сделка призвана не восстановить баланс спроса и предложения, а, скорее, не допустить переполнения всех нефтяных хранилищ. Профицит в мае будет большой, полагаю, что превышение спроса может достигать 10 млн баррелей в сутки. Китай восстанавливается не такими высокими темпами, как ожидалось, а европейцы только заявляют, что будут выходить из карантина, поэтому существенного изменения цены на нефть ожидать не приходится — слишком рано, — отметил эксперт.

По его мнению, сырьевые котировки в мае могут опуститься даже ниже текущих значений — в диапазон $10-$20 за баррель. А если произойдет переполнение хранилищ, то можно будет увидеть и нулевые цены, отмечает Игорь Юшков.

Первый предупреждающий звонок уже прозвенел — в коммерческих нефтехранилищах Южной Кореи не осталось свободного места, сообщил источник Bloomberg. Между тем страна занимает четвёртое место по объёму хранилищ в Азии.

Ближайшая задача ОПЕК+ — замедлить скорость заполнения коммерческих хранилищ нефти и нефтепродуктов, чтобы свободные мощности не были полностью исчерпаны до начала роста спроса (условно, чтобы это произошло не в конце мая, а в начале июля). Полностью избежать переполнения хранилищ невозможно, но главное, чтобы оно не совпало по времени с падающим спросом, иначе цены на нефть уйдут на уровень от нуля до $5-7 за баррель. ОПЕК+ пытается всё-таки удержать цены Brent в мае-июне выше $12-15, — отмечает Алексей Белогорьев.

Большие надежды возлагаются на окончание карантина в мае, однако вряд ли можно будет наблюдать одномоментный рост спроса, считает Денис Иконников. Учитывая огромный избыток предложения на рынке, вряд ли можно ожидать устойчивого роста цен на нефть выше $30 за баррель марки Brent к концу мая, полагает эксперт.

Российский срез

Россия по условиям соглашения ОПЕК+ должна сократить свою добычу до 8,5 млн баррелей в сутки. Для этого придётся уменьшить производство примерно на 2 млн баррелей (19%) от уровня февраля 2020 года, сообщил в интервью «Интерфаксу» министр энергетики Александр Новак. По его словам, весь объём снижения пропорционально распределён между всеми компаниями, включая малые. Министр также заверил, что российские нефтяники смогут обеспечить 100-процентное выполнение сделки уже в мае.

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В Минэнерго не ответили оперативно на вопрос NEWS.ru, в какие конкретные сроки предполагается выйти на 100-процентные сокращения. Крупнейшие российские нефтяные компании также не ответили на запрос.

С 1 мая Россия только начнёт сокращать добычу и то, насколько быстро идёт этот процесс, станет понятно лишь к середине месяца, отмечает Игорь Юшков.

У России никогда не было практики такого масштабного сокращения, плюс Минэнерго не может приказывать компаниям, сколько им нужно добывать. Вполне возможно, что на близкий к требуемым показателям результат, например, 80% выполнения сделки мы выйдем только во второй половине мая, — считает специалист.

Между тем некоторые нефтедобытчики были вынуждены снижать производство уже до наступления 1 мая. Так поступила, к примеру, компания «Татнефть», сообщили Reuters источники. По информации агенства, за 23 дня апреля добыча «Татнефти» упала на 17% к уровню первого квартала 2020 года — с 80 тысяч тонн в сутки до 66,6 тысяч тонн. Причина — отсутствие нефтехранилищ и снижение спроса в Европе.

Некоторые небольшие компании также ещё до введения квот на сокращение добычи стали останавливать её из-за сильного падения цен на внутреннем рынке, сообщила NEWS.ru генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» Елена Корзун.

Проще не добывать нефть, чем потом её не реализовать или продать ниже себестоимости. Цены на сырьё внутри России привязаны к мировым, и обвал в 3,5 раза на внешнем рынке повлёк за собой падение и внутренних котировок. По нашему независимому сектору 70% добычи идёт именно на внутренний рынок, у многих небольших компаний вообще нет экспорта. Елена Корзун генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть»

Тем временем падение цен на нефть российской марки Urals привело к тому, что в апреле чистый доход от её экспорта будет отрицательным и составит минус $3 за баррель, подсчитало агентство Argus.

Елена Корзун отмечает, что в сокращении добычи нефти будут участвовать все недропользователи, включая малые компании. Для них снижение добычи — это технически сложная инженерная работа, особенно при небольшом фонде скважин.

Для отрасли это очень тяжёлое для практического выполнения решение, но из двух зол надо выбирать меньшее. Надеемся, что это приведёт к стабилизации цен. Но это в большей степени зависит от того, когда закончится пандемия и восстановится спрос на нефтепродукты, — пояснила глава «АссоНефть».

Денис Иконников, в свою очередь, отмечает, что после закрытия некоторых скважин, особенно на Крайнем Севере, их расконсервация может быть экономически невыгодна. В первую очередь будут закрываться самые низкорентабельные скважины. В целом снижение производства приведёт к сокращению выручки российских нефтяников, снижению дивидендов и давлению на котировки акций этих компаний, подытожил эксперт.