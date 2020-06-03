Стоимость нефти марки Brent поднялась до $40 за баррель. Так высоко котировки не забирались почти три месяца. Основная причина активного подорожания в последние дни — ожидаемая пролонгация максимального сокращения добычи нефти, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Рынок рассчитывает, что в ближайшее время участники соглашения ОПЕК+ объявят о продлении текущих квот ещё на один-два месяца. И чтобы закрепиться на $40 за баррель, эти ожидания лучше оправдать.

С начала недели стоимость августовских фьючерсов на североморский сорт Brent на бирже ICE в Лондоне прибавила почти 7% и 3 июня поднялась до $40 за баррель. Впрочем, надолго закрепиться на этой отметке не получилось. Во второй половине дня котировки немного снизились после появления новостей о разногласиях среди участников ОПЕК+.

Уровень $40+ за баррель — ключевой, и с его достижением может начаться небольшая коррекция, цены способны снизиться в пределах $2, отметил аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. По его словам, рост цен на этой неделе был движим ожиданиями грядущей встречи ОПЕК+ и продления действия максимальных квот на сокращение добычи.

Самый реалистичный сценарий — продление на один-два месяца. На большее, думаю, Россия не пойдёт, поскольку для нас это и так болезненный процесс, и чем дольше он будет продолжаться, тем хуже для отечественных нефтяных компаний. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Последний раз на отметке в $40 за баррель нефтяные котировки находились 6 марта. Именно в тот день участники прежнего соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем снижении производства сырья. Стало ясно, что сделка прекращает своё действие, и нефтяные цены тут же резко устремились вниз.

Когда стоимость барреля опустилась ниже $30, было решено заключить новое соглашение. Оно вступило в действие с 1 мая и смогло поддержать котировки. За прошлый месяц мировые цены на нефть прибавили более 40%.

Нефть отскакивала после того, как оказалась экстремально перепродана, отмечает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, в апреле цены тянули вниз технические факторы, которые сгладились в мае и в начале июня.

Помимо этого, в мае мы видели восстановление деловой активности — ситуация развивалась благоприятным образом, позволяя правительствам открывать экономики после локдауна, возрождая спрос на энергоносители. Дополнительно в последние дни цену вверх тянут сообщения, что Россия и Саудовская Аравия готовы продлить первый этап ограничения добычи. Это сокращает предложение нефти выше того, что ранее закладывалось в котировки. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

По мнению эксперта, рост нефтяных цен пока выглядит неустойчивым. Он не исключает, что котировки ситуативно могут подскочить до $45 — откуда они рухнули на ценовых войнах России и Саудовской Аравии, — но далее резко увеличиваются шансы на коррекционный откат вниз.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин, напротив, считает, что начавшийся в мае рост цен на нефть, связанный с реализацией сделки ОПЕК, — долгосрочная тенденция. По его оценке, профицит нефти на мировом рынке в июле-августе может снизиться до 3,6 млн баррелей в сутки, а к концу второго полугодия уже будет наблюдаться значительный дефицит сырья.

Аналогичное текущему ограничение добычи производителями происходило в 1973 и 1978 годах. В результате цена на нефть за год-два выросла в три раза. Наш базовый прогноз до конца года остаётся на уровне $55 за баррель. Александр Осин аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»

Слово за ОПЕК+

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ближайшее заседание ОПЕК+ первоначально было запланировано на 9–10 июня. Однако затем министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести его на 4-е число.

Дата остаётся под вопросом, поскольку у членов ОПЕК+ возникли разногласия по поводу выполнения обязательств, сообщило агентство Bloomberg. Его источники отмечают, что Россию и Саудовскую Аравию не устраивает то, как исполняются квоты на сокращение добычи.

Сама Россия в мае в рамках сделки ОПЕК+ снизила производство до 8,59 млн баррелей в сутки, сообщили в Минэнерго РФ. Таким образом, наша страна почти полностью выполнила свои обязательства (8,5 млн баррелей). Саудовская Аравия, в свою очередь, ранее заявляла, что с июня дополнительно сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки сверх установленной нормы.

Напомним, участники соглашения ОПЕК+ обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне. Затем с июля до конца года сокращение должно уменьшиться до 7,7 млн, а со следующего года до конца апреля 2022-го — до 5,8 млн баррелей в сутки.

Между тем участники сделки, как уже отмечалось, рассматривают возможность продления срока действия максимальных квот. Так, Россия и ещё несколько стран предлагают оставить текущий уровень добычи ещё на месяц — до конца июля, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По информации ТАСС, Россия предварительно уже согласовала продление как минимум на месяц с Саудовской Аравией.

Дополнительный месяц можно рассматривать как компромиссный вариант. Ранее агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия обсуждает возможность оставить текущие квоты до конца года. Однако данный вариант не нашёл поддержки у России.

Если решат продлить максимальное сокращение на один-два месяца, то нефтяные котировки могут закрепиться в районе $40–41 за баррель, поскольку этот срок уже учтён в цене, отмечает Сергей Дроздов.

Дальше, если мы не получим вторую волну пандемии, экономики будут постепенно восстанавливаться. Благодаря этому и работе сделки ОПЕК+ котировки могут подняться до $45 за баррель, а за счёт спекулятивного фактора могут добежать и до $50, — считает аналитик.

Шансы на продление максимальных квот велики, считает Алексей Кириенко. По его словам, по сравнению с мартом ситуация кардинально изменилась.

Тогда никто из экспортёров не ожидал столь сильного обвала нефтяных котировок. Увидев нефть по цене мазута, стороны с гораздо большим энтузиазмом будут сохранять квоты — никто не хочет нового коллапса. Россия, со своей стороны, видит, что несмотря на рост котировок, спрос на нефть по-прежнему низкий. Кроме того, вероятно, наша страна удовлетворена значительным падением добычи и буровой активности в США: с начала 2020 года число буровых установок там снилось в 2,5 раза. Это означает, что Россия пока не теряет свою долю глобального рынка, — отметил экономист.

По его мнению, текущие квоты позволяют нефтяному рынку выиграть время, чтобы дождаться роста потребления энергоносителей, когда страны начнут восстанавливаться после локдауна. Увеличение спроса может начаться уже в третьем квартале, считает эксперт.

Пока же потребление находится гораздо ниже прошлогодних значений, и, по оценке Всемирного банка, в целом за 2020 год спрос может снизиться на 9%, сообщает ТАСС со ссылкой доклад ВБ. Эксперты банка прогнозируют, что относительно низкие цены на сырьё усугубят финансовое положение стран-производителей.

Позитивными факторами для нефтяного рынка остаются сделка ОПЕК, антикризисные меры в США, Японии и Китае и снятие карантинных ограничений, отмечает Александр Осин.

Шансы роста цен по итогам недели преобладают, но риски выросли, поскольку рынок тестирует значимые технические уровни сопротивления на фоне негативных для покупок сезонных факторов. На этом фоне в ходе ближайших недель возможны существенные коррекции вниз. Целевой диапазон цен на нефть марки Brent на конец июня составляет $33,85–42,1 за баррель с вероятностью 70%, — прогнозирует экономист.

Крепкий рубль

Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановление нефтяных цен помогает и укреплению рубля. С начала мая нацвалюта прибавила почти 9% и в настоящее время торгуется около 69 рублей за доллар. Курс российской валюты почти вернулся к уровню начала марта, с которого началось его падение. Впрочем, оно не было таким же сильным, как у нефтяных котировок.

Когда рубль опустился до уровня 80 за доллар, вмешался Банк России и это остановило экстремальное ослабление, отмечает Сергей Дроздов.

Далее стало работать ожидание снижения ключевой ставки ЦБ сразу на один процентный пункт. Это подстёгивало спрос на российском долговом рынке, в первую очередь на ОФЗ, и поддерживало курс рубля вместе с ростом цен на нефть. Думаю, что у российской валюты есть шанс в итоге укрепиться до 67,2–67,5 за доллар, — отметил аналитик.

Росту курса рубля способствует восстановление цен на нефть, а также очевидная тяга в сторону рисковых активов на всех рынках, поясняет Алексей Кириенко. Он обращает внимание, что мировые индексы обновляют 3-месячные максимумы, прибавив более 36% к минимумам марта, поскольку кроме макроэкономики на баланс рынков влияет запущенный на полную мощь денежный печатный станок в развитых странах. Это тянет вниз доллар и делает более привлекательными валюты развивающихся стран, подытожил эксперт.