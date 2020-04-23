Совет директоров Центробанка принял решение снизить размер ключевой ставки с 6% до 5,5% годовых. Руководство ЦБ пояснило, что с последнего мартовского заседания ситуация кардинально изменилась. И в России, и в мире были введены существенные ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавируса, что негативно отражается на экономической активности. Большинство опрошенных NEWS.ru экспертов ожидало именно такого решения регулятора. По их мнению, снижение ставки сделает более дешёвыми банковские кредиты, однако и проценты по вкладам населения тоже пойдут вниз.

Банк России заявил, что пересмотрел базовый сценарий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной политики. Согласно новым ожиданиям ЦБ, годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

Регулятор также отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Последний раз на 0,5 процентных пункта ЦБ снижал ставку в октябре прошлого года — с 7% до 6,5%. Обычно регулятор предпочитает более спокойное движение, меняя ключевой показатель на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.).

Впрочем, в этот раз резкое уменьшение было наиболее ожидаемым вариантом для большинства экономистов. К примеру, 25 аналитиков из 30 прогнозировали снижение ставки до 5,5% годовых. Таковы итоги опроса агентства Reuters. Остальные тоже предсказывали движение вниз, но более осторожное.

Опрошенные NEWS.ru эксперты также ожидали от Банка России понижения ставки как минимум на 0,5 п.п.

Эльвира Набиуллина Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение на 0,25 п.п. было приемлемым раньше, когда Центробанк подгонял инфляцию под целевой показатель, отметила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. По её словам, это была ювелирная настройка, чтобы привести рост потребительских цен к ориентиру в 4%.

Сейчас у нас совсем другой масштаб проблемы — никто даже не знает, как сильно может упасть экономика в апреле — на 10%, 20% или даже 30%. Я предполагала, что ставку могут снизить даже на 1 п.п, но это был бы слишком позитивный сигнал для инвесторов. Наталия Орлова главный экономист Альфа-Банка главный экономист Альфа-Банка

В российской экономике сложилась стрессовая ситуация, и здесь допустим некоторый отход от консервативных позиций, которых ЦБ придерживался в предыдущие годы, соглашается директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов, также ожидавший снижения на 0,5 п.п.

Финансовый рынок рассматривал снижение ставки на 50 базисных пунктов как базовый сценарий, отмечают эксперты. Такую установку, в частности, подтверждали действия ряда игроков, которые старались купить российские облигации, ожидая их дальнейшего подорожания после смягчения монетарной политики.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Инвесторы торопились вложить деньги в облигации федерального займа (ОФЗ) и рисковые активы, чем отчасти объясняется некоторый рост наших акций на фоне низких цен на нефть, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. Он считает, что действия ЦБ были вынужденной мерой, призванной помочь отечественному бизнесу.

Сейчас экономика из-за карантинных мер нуждается в поддержке. Вкупе с антикризисным пакетом мер, который принимает правительство, более мягкая монетарная политика послужит дополнительным подспорьем в эти непростые времена. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Доступные кредиты

В Банке России отметили, что распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, а также падение внешнего спроса и дальнейшее снижение цен на нефть оказывают значительное негативное влияние на экономическую активность. ЦБ существенно пересмотрел параметры своего базового сценария и теперь ожидает, что ВВП России снизится в этом году на 4–6%.

В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году. В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в $27 за баррель в 2020 году и её последующее повышение до $35 и $45 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно, — говорится в сообщении ЦБ.

При этом регулятор полагает, что решение о снижении ключевой ставки, а также регуляторные послабления наряду с другими мерами Банка России поддержат кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики.

Смягчение монетарной политики ЦБ поможет отечественной экономике, но лишь отчасти, полагают эксперты.

Снижение ключевой ставки — это снижение издержек для экономики. Но это работает, когда уменьшение ставки не приводит к всплеску инфляции. Сейчас есть основание полагать, что заметного роста цен такое решение не вызовет, потому что потребительский спрос провалился и будет оставаться слабым большую часть этого года. Скорее всего, он, наоборот, начнёт давить цены вниз. Кирилл Тремасов директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест» директор аналитического департамента «ЛОКО-Инвест»

Экономист полагает, что снижение базовой ставки ЦБ сделает более привлекательным кредитование, особенно по окончании карантина, когда начнётся восстановление деловой активности.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Прямой эффект для экономики — это удешевление стоимости займов, соглашается Наталья Орлова.

Снижая ставку, ЦБ пытается перезапустить кредитование экономики. С одной стороны сделать займы более доступными, с другой — позволить компаниям и домохозяйствам сэкономить на обслуживании имеющегося долга, например, за счёт рефинансирования кредитов, — отмечает эксперт.

Экономист поясняет, что российские банки вслед за регулятором также станут снижать проценты по кредитам примерно на те же 0,5 п.п. Правда моментальной реакции ожидать не стоит. Если прежде финансовые организации ускоренно снижали свои ставки, стараясь бежать впереди ЦБ, то сейчас этот процесс будет постепенным, предупреждает специалист.

Неприятной новостью для населения станет тот факт, что одновременно с кредитами будут снижаться и проценты по депозитам. То есть хранить деньги на банковском вкладе станет менее выгодно.

Когда вы снижаете ставку, вы даёте сигнал вкладчикам, держателям депозитов, что деньги нужно тратить, а не сберегать. В момент, когда экономика находится перед риском рецессии, вы таким образом стимулируете спрос, потому что выталкиваете сбережения в потребление, — поясняет Наталия Орлова.

К сожалению, одно лишь снижение ключевой ставки окажет слабое влияние на экономику, считает Сергей Дроздов. По его мнению, для её перезапуска и роста нужны прямые вливания, что показал, в частности, опыт США.

Сейчас это не так сильно поддержит экономику, которой нужны реальные деньги. Кредиты станут дешевле, но кто их будет брать? Если предприятие простаивает — кредит не нужен, тут не до расширения бизнеса. Каких-то прибыльных проектов, куда можно вложить деньги, сейчас тоже нет. Снижение ставки — хороший вариант в условиях стабильности. В кризис же ставку нужно резать радикально, например, на 200 базисных пунктов, но такого мы себе позволить не можем, — считает эксперт.

Он полагает, что удешевление кредитов на 0,5 п.п. заметят лишь те, кто берёт займы под поручительство или залог по относительно невысокой ставке. Для кредитов без обеспечения, которые выдаются под 20%-25%, снижение даже на 1 п.п. большой роли не играет, отмечает аналитик.

По данным ЦБ РФ, на 1 марта средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась до исторического минимума — 8,69% годовых. Напомним, целевой ориентир правительства — 8%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение ключевой ставки может поддержать активность коммерческих банков и уровень кредитования, считает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. По его словам, финансовые организации будут чуть меньше «зажимать» деньги, отказывая в займах.

Однако в ближайшие дни на стоимость кредитов и депозитов этот шаг не повлияет, поскольку рынки находятся в состоянии шока, закладывая в прогнозы большие риски. Если же смотреть в долгосрочной перспективе, то по мере стабилизации настроений на мировых рынках, ставки могут начать снижаться и для населения. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

Давление на рубль

В течение двух дней перед решением Центробанка российская валюта активно укреплялась, отыграв у доллара почти 2,5 рубля. Непосредственно перед заседанием Совета директоров ЦБ «зелёный» торговался ниже 75 рублей.

Эксперты полагают, что укреплению нацвалюты способствовал приток инвестиций со стороны нерезидентов на российский рынок, особенно в ОФЗ. Ведь после снижения ключевой ставки их стоимость может начать расти. Что касается курса рубля, то смягчение монетарной политики, напротив, будет способствовать его ослаблению.

Снижение ставки — негативный фактор для рубля, предупреждает Кирилл Тремасов. Это, в частности, подтверждает реакция валют тех стран, чьи Центральные банки агрессивно снижают ставки, например, Бразилии и Турции. Вместе с тем, поддержку рублю окажут валютные интервенции Банка России, который уже продаёт по $250 млн в день, отмечает экономист.

Смягчение монетарной политики — это, как правило, негатив для курса нацвалюты. Но в нашем случае она и так достаточно ослабла. Хотя рынок и был готов к снижению ключевой ставки, думаю, что реакция курса рубля на решение ЦБ всё же последует, но краткосрочная. Российская валюта может на время просесть на 50-70 копеек. Дальше курс будет ориентироваться на конъюнктуру нефтяного рынка, — отметил Сергей Дроздов.

Алексей Кириенко, напротив, полагает, что влияние на рубль будет не таким сильным. Считается, что снижение ставки вредит национальной валюте, однако в последние месяцы мы много раз видели, что инвесторы могут увеличить покупки рубля в надежде, что действия ЦБ РФ ускорят восстановление экономики, пояснил он.

Наталия Орлова полагает, что Банк России также продолжит процесс смягчения монетарной политики. По её мнению, до конца года ключевая ставка ЦБ вполне может опуститься до 5%.