Правительство России предлагает повысить базовую ставку транспортного налога на роскошь с нынешних 3 млн рублей до 10 млн рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это приведёт к снижению числа тех, кто платит повышенный налог. Отмечается, что уже в прошлом году роскошными стали считаться автомобили массовых производителей.

Предлагается снизить число тех, кому придётся платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с трёх, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года, — заявил Мишустин.

Базовая ставка исчисления «налога на роскошь» в 3 млн рублей действует с начала 2014 года. С тех пор цeны на автомобили в России увеличились в полтора-два раза, из-за чего под повышающий коэффициeнт вот уже несколько лет стали пoдпадать некоторые машины массовых автопроизводителей. Cитуация ухудшилась в прошлом году, когда цены пошли ввeрх на фоне мирового кризиса с производством компонентов. В результате под повышающий коэффициент cтали подпадать нeкоторые машины массовых aвтопроизводителей (Kia, Nissan).

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили освободить от уплаты транспортного налога пенсионеров, имеющих автомобили с двигателями мощностью до 150 лошадиных сил. В качестве оснований для нововведения он указал необходимость сделать равными для всех пенсионеров условия по оплате данного налога, а также отсутствие в небольших населённых пунктах муниципального транспорта.