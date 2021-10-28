В Госдуме предложили ввести льготу для автовладельцев-пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от уплаты транспортного налога пенсионеров, имеющих автомобили с двигателями мощностью до 150 лошадиных сил. Письмо с данной инициативой он направил на имя министра труда Антона Котякова. Его содержание приводит RT.

Парламентарий отметил, что в настоящее время власти российских регионов сами могут устанавливать льготы по уплате пенсионерами транспортного налога. Это приводит к тому, что такие автовладельцы, проживающие в двух соседних регионах, могут оказаться в неравных условиях.

Кроме того, депутат указал на то, что в небольших населённых пунктах система муниципального транспорта отсутствует. В связи с этим пенсионеры, обладающие пониженной мобильностью в силу возраста, нуждаются в личных автомобилях.

В связи с чем прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с., — написал парламентарий в письме на имя министра.

Ранее сообщалось, что в России владельцев экологически чистого транспорта могут освободить от налога либо снизить его. В Минэкономразвития считают, что это будет способствовать улучшению экологической ситуации в стране. Кроме того, в ведомстве предлагают ввести льготу по налогу тем россиянам, которые пересядут на машины с объёмом двигателя до одного литра.