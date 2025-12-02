Мировым рынкам озвучили «шокирующие прогнозы» на 2026 год Saxo Bank сделал прогноз для мировых рынков на 2026 год с обвалом криптовалют

Датский Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2026 год, в которых описаны потенциально катастрофические события для глобальных финансовых рынков. В числе этих сценариев — резкий рост цен на золото до $10 тыс. (773 803 рублей), назначение ИИ на пост главы крупной корпорации, а также обвал криптовалют и ослабление доллара под давлением золотого юаня.

По мнению экспертов, искусственный интеллект станет неотъемлемой частью всех сфер деятельности, включая финансы и логистику. Они уверены, что ИИ будет оптимизировать и автоматизировать процессы, связывая компании между собой. Первоначально небольшие сбои могут перерасти в серьезный кризис, который охватит весь рынок.

Банк предсказывает так называемый «день Q», когда квантовые компьютеры смогут взломать существующие стандарты цифровой безопасности. Это событие может привести к краху криптовалют, обрушению курса биткойна и резкому увеличению цен на золото. В бизнесе ожидается назначение виртуального ИИ-главы в крупной корпорации, что станет началом внедрения таких моделей в других компаниях.

Ранее стало известно, что мировой рынок криптовалют потерял более $1 трлн (более 80 трлн рублей) с начала октября. Такой показатель охватил около четверти его стоимости.