Минпромторг проработает дополнительные поставки кислорода в больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу представить предложения по поставкам дополнительных объёмов кислорода в медицинские организации. Об этом пишет ТАСС.

Такое распоряжение глава кабмина дал, поскольку ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться тяжёлой, заболевших и госпитализированных граждан становится больше.

Мишустин подчеркнул, что нужно тщательно следить за тем, чтобы у медицинских работников было всё необходимое для лечения заражённых.

Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков призвал металлургические компании России уменьшить потребление кислорода для увеличения его поставок в больницы. В прошлый раз Минпромторг обращался к металлургам за помощью осенью 2020 года. Тогда около 20 регионов сообщили о проблемах с наличием медицинского кислорода.