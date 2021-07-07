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Минпромторг проработает дополнительные поставки кислорода в больницы

10:26, 07 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу представить предложения по поставкам дополнительных объёмов кислорода в медицинские организации. Об этом пишет ТАСС.

Такое распоряжение глава кабмина дал, поскольку ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться тяжёлой, заболевших и госпитализированных граждан становится больше. 

Мишустин подчеркнул, что нужно тщательно следить за тем, чтобы у медицинских работников было всё необходимое для лечения заражённых.

Ранее первый замминистра промышленности Василий Осьмаков призвал металлургические компании России уменьшить потребление кислорода для увеличения его поставок в больницы. В прошлый раз Минпромторг обращался к металлургам за помощью осенью 2020 года. Тогда около 20 регионов сообщили о проблемах с наличием медицинского кислорода.

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