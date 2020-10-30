В регионах сообщают о дефиците медицинского кислорода

https://static.news.ru/photo/d64d84be-1ac3-11eb-8e35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 20 регионов сообщили о проблемах с наличием медицинского кислорода. Об этом заявил Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Глава ведомства сообщил, что после первого же сигнала о том, что не хватает кислорода, были опрошены все 85 субъектов. При этом был выявлен дисбаланс.

У нас есть информация от нескольких регионов — таких около 20, — цитирует Мантурова ТАСС.

Он добавил, что поставки кислорода отрабатываются Минпромторгом в «ручном режиме». Где-то поставки происходят в жидком виде, где-то — в баллонах. Работы ведутся с Министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объёмы потребления, которые сопряжены с объёмами производства.

Ранее в октябре в одной из больниц Ростова-на-Дону 13 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, скончались из-за нехватки кислорода, сообщал NEWS.ru.

Согласно рапорту дежурившего в тот момент врача, медик отразил в отчёте о случившемся перебои с подачей кислорода кислородозависимым пациентам. Больные не получали кислород в течение примерно 40 минут. В связи с инцидентом в медучреждении проводятся проверки.