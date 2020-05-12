Министры энергетики РФ и США обсудили меры по стабилизации рынка нефти

https://static.news.ru/photo/13d26d18-9469-11ea-ab2b-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики России Александр Новак провёл телефонный разговор с американским коллегой Дэном Бруйеттом.

Стороны обсудили ситуацию на мировом рынке нефти, а также принимаемые меры по его стабилизации.

В ходе разговора обсуждалось текущее состояние и перспективы мирового нефтяного рынка, а также принимаемые коллективные меры по его стабилизации. Главы энергетических ведомств России и США договорились продолжить диалог, — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Нефтяные котировки обрушились в начале марта после того, как Россия отказалась продлить соглашение о сокращении добычи. В ответ саудовцы увеличили объёмы добычи и начали продавать нефть с огромными скидками.

Рынок пережил рекордное падение и начал восстанавливаться лишь с 1 мая, когда заработал новый договор ОПЕК+.

Как писал NEWS.ru, 12 апреля Саудовская Аравия, Россия и другие участники ОПЕК+ договорились резко снизить добычу нефти в условиях мировой пандемии. США объявили, что также снизить производство углеводородов.