Минфин России призвали отменить штрафы за ряд налоговых нарушений В России штрафы за небольшие ошибки с налогами могут заменить предупреждениями

Деловое объединение «Опора России» попросило Минфин РФ заменить штрафы за ряд налоговых нарушений на предупреждения, сообщают «Ведомости». Исполнительный директор организации Андрей Шубин обратился с соответствующим предложением к главе департамента налоговой политики Данилу Волкову.

По мнению Шубина, введение предупреждений позволит избежать чрезмерного наказания за незначительные нарушения, такие как несвоевременная подача декларации. Предполагается, что такой подход будет мотивировать бизнесменов исправлять ошибки и больше их не повторять. Это, в свою очередь, повысит налоговую дисциплину и разгрузит суды благодаря снижению числа споров с налоговыми органами.

Ранее сообщалось, что в России планируются налоговые льготы для работодателей, участвующих в софинансировании программ долгосрочных сбережений для своих сотрудников. Как отметил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, компании нужно стимулировать в их стремлении помогать работникам копить на пенсию.