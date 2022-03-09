Международный экономический форум заморозит отношения с Россией

Организация, занимающаяся проведением Международного экономического форума, заявила о прекращении отношений с Россией, сообщат издание Politico. Отмечается, что оказавшиеся в санкционных списках россияне не смогут теперь принять участие в Давосском форуме.
Мы прекращаем сотрудничаем с лицам, которые находятся под санкциями. Также мы заморозили все отношения с российскими организациями, — заявила Politico представитель ВЭФ Аманда Руссо.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ранее заявило об остановке коммерческой деятельность в РФ, об этом говорится на сайте агентства. Отмечается, что S&P по-прежнему будут оказывать российским клиентам консультационные услуги и выплачитвать зарплату российским сотрудникам.