Рейтинговое агентство S&P приостановит деятельность в России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявило о приостановке коммерческой деятельности в РФ. Компания по-прежнему будет оказывать клиентам консультационные услуги и выплачивать зарплату российским сотрудникам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

В свете продолжающегося конфликта на Украине S&P Global приняло решение приостановить коммерческую деятельность в России, — отмечается в сообщении.

Ранее онлайн-сервис для разработки интерфейсов Figma принял решение заморозить российские корпоративные аккаунты, а также приостановить продажу своих услуг в РФ. На данный момент нет информации по поводу возврата денег за платные подписки Figma

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили о том, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и другие.