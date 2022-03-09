Рейтинговое агентство S&P приостановит деятельность в России
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:27, 09 марта 2022
Фото: B64/wikimedia.org
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявило о приостановке коммерческой деятельности в РФ. Компания по-прежнему будет оказывать клиентам консультационные услуги и выплачивать зарплату российским сотрудникам, говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
В свете продолжающегося конфликта на Украине S&P Global приняло решение приостановить коммерческую деятельность в России, — отмечается в сообщении.
Ранее онлайн-сервис для разработки интерфейсов Figma принял решение заморозить российские корпоративные аккаунты, а также приостановить продажу своих услуг в РФ. На данный момент нет информации по поводу возврата денег за платные подписки Figma