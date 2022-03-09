Figma заморозит корпоративные аккаунты и все продажи в РФ

Онлайн-сервис для разработки интерфейсов Figma принял решение заморозить российские корпоративные аккаунты, а также приостановить продажу своих услуг в РФ, сообщается на официальном сайте компании. На данный момент пока нет информации по поводу возврата денег за платные подписки Figma.

Деятельность Figma будет приостановлена в соответствии с санкциями США и ЕС против России, — указано в сообщении.

Ранее многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.

Руководство компании «Макдоналдс» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.