Figma заморозит корпоративные аккаунты и все продажи в РФ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:08, 09 марта 2022
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Онлайн-сервис для разработки интерфейсов Figma принял решение заморозить российские корпоративные аккаунты, а также приостановить продажу своих услуг в РФ, сообщается на официальном сайте компании. На данный момент пока нет информации по поводу возврата денег за платные подписки Figma.
Деятельность Figma будет приостановлена в соответствии с санкциями США и ЕС против России,— указано в сообщении.
Руководство компании «Макдоналдс» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.