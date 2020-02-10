https://static.news.ru/photo/1501967c-4c0d-11ea-9628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jingbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Больше 300 компаний из Китая обратились в банки с целью получения кредитов. Деньги организации планируют направить на гуманитарные проекты по смягчению последствий коронавируса.

Общая сумма требуемых займов составила $8.2 млрд, передаёт Reuters со ссылкой на источники. По данным журналистов, за кредитами обратились из Xiaomi (организация планирует потратить $716.24 млн на производство термометров и медицинских масок), а также из Meituan Dianping (компания хочет финансировать производство медицинские принадлежностей и продуктов для врачей в Ухани).

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Врачи из КНР уверены, что тесты на наличие коронавируса часто показывают ложноотрицательный результат. По мнению академика Ванг Чена, только 30–50% случаев заболевания диагностируются верно. Таким образом, фактическое число заболевших может вдвое превышать известное сейчас.

Ранее NEWS.ru сообщал, что распространение китайского коронавируса в мире обойдётся экономике РФ в 0,1-0,2 процентных пункта роста. Об этом заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Чиновник отметил, что эпидемия пневмонии негативно отразится на доходах России от нефти. По его словам, «объёмы потребления уже не восстановятся, всё равно будут меньше, чем в прошлом году».