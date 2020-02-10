https://static.news.ru/photo/2c512a1a-4bfc-11ea-b3a2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространение китайского коронавируса в мире обойдётся экономике РФ в 0,1-0,2 процентных пункта роста. Об этом заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

На темпах экономического роста это скажется, но незначительно. Это, может быть, в пределах 0,1-0,2 п. п., — цитирует его ТАСС.

Кудрин отметил, что эпидемия пневмонии негативно отразится на доходах России от нефти. По его словам, «объемы потребления уже не восстановятся, всё равно будут меньше, чем в прошлом году».

Это скажется и на ценах, и на доходах нашей страны, — заключил Кудрин.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения призвала страны активнее готовиться к распространению коронавируса. По словам директора ВОЗ, ситуация с передачей инфекции за пределами Китая может быть гораздо серьёзнее и представлять собой лишь «верхушку айсберга».