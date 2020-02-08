https://static.news.ru/photo/f21dabda-4beb-11ea-a39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения призвала страны активнее готовиться к распространению коронавируса. По словам директора ВОЗ, ситуация с передачей инфекции за пределами Китая может быть гораздо серьёзнее и представлять собой лишь «верхушку айсберга».

Короче говоря, мы, возможно, видим только верхушку айсберга, — написал в своём Twitter Тедрос Адханом Гебрейус.

Он отметил, что распространение болезни идёт уверенными темпами. Об этом свидетельствуют случаи передачи нового типа вируса людьми, которые не были в Китае. Глава ВОЗ призвал все страны «воспользоваться окном возможностей», чтобы подготовиться к атаке вируса.

Это означает возможность быстро диагностировать заболевание в лаборатории, отслеживание контактов и наличие других инструментов в арсенале здравоохранения, — заключил он.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области 70 граждан КНР поместили под особое наблюдение. Для них власти предоставили площадку в общежитии бывшего фарфорового завода в городе Богданович.