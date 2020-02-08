https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Свердловской области 70 граждан КНР поместили под особое наблюдение. Для них власти предоставили площадку в общежитии бывшего фарфорового завода в городе Богданович.

Здесь сейчас находятся 70 человек. Врачи центральной районной больницы занимаются тем, что измеряют температуру и проверяют зев у всех, кто здесь есть: кто прибыл сегодня, у всех, кто здесь находится с 6 февраля, — сообщил источник «Интерфакса» в городской администрации.

По словам собеседника агентства, у всех изолированных граждан вирус на данный момент не обнаружен. По предварительным данным, в обсерватор приедут ещё несколько граждан Китая. При этом никаких других подробностей источник не привёл.

Ранее NEWS.RU писал, что число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.