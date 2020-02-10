https://static.news.ru/photo/eb2f7734-4bf7-11ea-8986-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zeguo/Xinhua/Global Look Press

Врачи из Китая уверены, что тесты на наличие коронавируса часто показывают ложноотрицательный результат. По мнению академика Ванг Чен, только 30–50% случаев заболевания диагностируются верно.

Таким образом, фактическое число заболевших может вдвое превышать известное сейчас, сообщили в Роспотребнадзоре. Причиной получения неточных данных стали методы диагностики: вероятность обнаружения вируса выше при исследовании смывов с нижних дыхательных путей, а в настоящий момент эксперты медики изучают мокроту пациента, передаёт «Интерфакс».

Кроме того, из-за повышенного спроса снижены требования к диагностическим наборам, что сказывается на их качестве.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области 70 граждан КНР поместили под особое наблюдение. Для них власти предоставили площадку в общежитии бывшего фарфорового завода в городе Богданович.