https://static.news.ru/photo/c0a0dc76-719d-11ea-bef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и Центробанку к 15 апреля 2020 года утвердить план действий по кредитованию реального сектора экономики страны. Лидер отдал соответствующее распоряжение на фоне пандемии коронавируса нового типа COVID-19.

Правительству разработать совместно с Банком России и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики, предусматривающий в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам для таких предприятий, — приводит слова лидера ТАСС.

Президент также поручил правительству с 1 июня текущего года обеспечить выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Кроме того, политик распорядился, что с 1 апреля за счёт средств федерального бюджета необходимо предоставить выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере пять тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно.

29 марта 2020 года стало известно, что в Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.

К 29 марта 2020 года во всём мире COVID-19 заразились свыше 670 тысяч человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в одной из столичных клиник скончался пациент с подтверждённым диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус. Покойному было 90 лет. 270 случаев коронавируса подтверждено в 26 регионах РФ за последние сутки, всего в стране 1534 заболевших.