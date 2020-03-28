https://static.news.ru/photo/9c61c07c-7199-11ea-a56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из столичных клиник скончался пациент с подтверждённым диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус.

Как сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, умершему было 90 лет, он страдал множественными хроническими заболеваниями, в том числе хронической ишемией мозга, энцефалопатией и паркинсонизмом.

29 марта 2020 года стало известно, что в Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.

К 29 марта 2020 года во всём мире COVID-19 заразились свыше 670 тысяч человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.