https://static.news.ru/photo/014a17d6-7196-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

270 случаев коронавируса подтверждено в 26 регионах РФ за последние сутки, всего в стране 1534 заболевших, передаёт Оперативный штаб.

Специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян из-за пандемии коронавируса нового типа. У них подозревают COVID-19, передают представители Роспотребнадзора. Накануне это число составляло 166 739 граждан.

29 марта 2020 года стало известно, что в Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожан, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.

К 29 марта 2020 года во всём мире COVID-19 заразились свыше 670 тысяч человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России зарегистрировано 1534 инфицированных, 64 гражданина победили недуг, 8 скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян из-за пандемии коронавируса нового типа. У них подозревают COVID-19, передают представители Роспотребнадзора. Накануне показатель составлял 166 739 граждан.