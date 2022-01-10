Игра в пятнашки: кто выиграет от новой кредитной схемы на рынке жилья

Можно ли надеяться, что в России существенно упадут цены на жильё — хотя бы на 15%? Именно такое снижение затрат для девелоперов обещает новый сервис оформления кредита на застройку. Участники рынка полагают, что себестоимость квадратного метра в России действительно уменьшится, но ждать того же от цен на квартиры преждевременно. Кому выгодна и как работает новая кредитная схема — в материале NEWS.ru.

Плата за кредит

Девелоперам планируют упростить схему получения кредитов на строительство при помощи специального электронного сервиса. Такой агрегатор и унифицированную заявку разработает в первом квартале 2022 года комиссия по проектному финансированию общественного совета при Минстрое.

С помощью нового сервиса девелоперы смогут подавать заявки на кредит сразу в несколько банков, обходя бюрократические барьеры. Планируется, что эксперты определят минимальный пакет документов, который удовлетворит требования разных банков.

По данным председателя комиссии Рифата Гарипова, около 15% в расходах девелоперов составляют трудозатраты на преодоление административных барьеров, 11% приходится на получение технических условий. Внедрение новых механизмов сэкономит застройщикам до 10–15% бюджета, что может положительно отразиться и на конечной стоимости жилья.

Унификация и цифровизация оформления проектного финансирования упростит и ускорит этот процесс, полагает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Эксперт не исключает, что это приведёт к дополнительной конкуренции среди банков и появлению привлекательных «спецпредложений». По его словам, упрощение доступа к основным ресурсам, в том числе и финансовым, позволит наращивать объём предложения на рынке недвижимости. Это повысит ценовую конкуренцию, что в итоге способно сдерживать активный рост цен.

Андрей Егоршев/NEWS.ru

Дешевле не будет

Но вряд ли при этом стоит питать иллюзии о низкой стоимости жилья для покупателей. Как отмечает Зайцев, цена квадратного метра в России регулируется рынком, а если быть совсем точным — балансом спроса и предложения в рассматриваемом сегменте недвижимости.

Если спрос велик, а объём альтернативных предложений за ним не поспевает, ни о каком снижении стоимости речи быть не может, — уверен эксперт.

Дополнительно цены на жильё подогревает уровень инфляции — подорожание строительных материалов, ГСМ, оборудования, а также дефицит рабочей силы и нестабильность курса рубля.

Строительная сфера очень капиталоёмкая, а от старта строительства дома до его ввода в эксплуатацию проходит в среднем два-три года, и любые экономические риски, которые могут возникнуть в этот период, застройщики вынуждены закладывать в стоимость квадратного метра, — объясняет Зайцев.

Жильё будет дешеветь лишь при крайне неблагоприятной ситуации на рынке ипотечного кредитования и в экономике страны в целом, заключает он.

Сомнительная экономия

Если Минстрой через упрощение получения кредитов на строительство пытается снизить стоимость жилья в стране, то он сильно заблуждается, соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. В лучшем случае цены совсем немного скорректируются, полагает он.

В реальности девелоперы просто получат чуть больше прибыли, поскольку вряд ли кто-то будет улучшать качество материалов или делать что-то сверх указанного во вред маржинальности проекта, тем более в России, — рассуждает эксперт.

Сэкономленные средства можно было бы использовать для нивелирования эффекта роста цен на стройматериалы для покупателей (иными словами предоставив им дополнительный дисконт), но вероятность того, что это произойдёт, близка к нулю, полагают специалисты.

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Эксперт по недвижимости и инвестор Ксения Аверс сомневается, что застройщики вообще смогут сэкономить вышеупомянутые 15%, ведь сам кредит далеко не бесплатный. В целом административные барьеры, в том числе возросшие в Москве платежи за рекультивацию, освоение земель, аренду вовсе не являются основной статьёй расходов девелоперов. По словам Когана, эти затраты занимают не более 10% бюджета проекта.

Аверс не исключает, что упрощённая процедура получения кредита поддержит компании с госучастием (через аффилированных лиц), которые «будут быстрее строить и больше продавать».

Думаю, что сейчас хотят поддержать волну сдающегося в эксплуатацию жилья и волну продаж — сейчас продажи «притормаживаются», на новое строительство денег всё меньше. Но на ценах это не отразится, — считает Аверс.

И ещё важно учитывать, что на разработку, «обкатку» и тестирование новой схемы потребуется время. А до тех пор рынок жилья будет двигаться в том же направлении, которое он для себя определил ещё в прошлом году. Рынок ждёт стагнация, небольшое снижение по «вторичке», застой по новостройкам, прогнозирует Михаил Коган. По его мнению, в среднесрочной перспективе цены «просядут» на 5–7%. И упрощённая схема получения кредитов в данном случае никакой роли точно не сыграет.