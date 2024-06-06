«Хорошо подумала»: Набиуллина удивила ПМЭФ целями по инфляции на год Набиуллина поставила цель снизить уровень инфляции до 4% за год

Центробанк РФ придерживается позиции по достижению инфляции в 4%, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ, важно не только добиться этих показателей, но и поддерживать их. Однако слова Набиуллиной удивили некоторых участников форума. Председатель ЦБ на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, хорошо ли она подумала, уверенно ответила, что хорошо.

Достижение инфляцией цели и поддержание ее на этом уровне. Цель — 4%, — подчеркнула Набиуллина.

Эльвира Набиуллина также заявила, что кредиты берут оптимисты. Она отметила, что Центральный банк видит рост кредитов у людей с низким уровнем дохода. Глава регулятора также указала на тенденцию увеличения микрозаймов, выдаваемых в основном этой категории людей.

Кроме того, Набиуллина отметила, что одной из основных задач экономики России в ближайшие годы является лидерство в технологической сфере. Она утверждает, что к ним относятся развитие рынка капитала и обеспечение глобальной открытости, несмотря на введение санкций против страны.