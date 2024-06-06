Глава Центробанка одним словом описала людей, берущих кредиты Набиуллина: кредиты всегда берут оптимисты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на сессии Петербургского международного экономического форума, что кредиты берут оптимисты. Она отметила, что Центральный банк видит рост кредитов у людей с низким уровнем дохода, передает корреспондент NEWS.ru.

Кто берет кредиты? Всегда оптимисты, — сказала она в беседе с главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Также Набиуллина указала на тенденцию увеличения микрозаймов, выдаваемых в основном этой категории людей. Она отметила, что доля выданных кредитов для этой группы населения уменьшается.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ключевым вызовом следующих шести лет в экономике страны станет развитие в условиях нехватки трудовых ресурсов и поддержка инвестиционной активности в условиях меняющейся налоговой системы и высоких процентных ставок.

Петербургский международный экономический форум, который проходит с 5 по 8 июня, посвящен теме «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». В рамках форума запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы по различным тематикам.