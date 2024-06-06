Стали известны основные задачи в экономике на следующие шесть лет Решетников назвал развитие ключевым вызовом следующих шести лет в экономике РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Максим Решетников

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ключевым вызовом следующих шести лет в экономике страны являются развитие в условиях нехватки трудовых ресурсов и поддержка инвестиционной активности в условиях меняющейся налоговой системы и высоких процентных ставок, пишем в лиде «передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ». По его словам, первая задача — поддержать инвестиционный рост.

Выстроить систему управления технологическим развитием на уровне инструментальном и, в том числе, с пониманием, что для некоторых технологий для нашего рынка недостаточно, и понадобится бюджетная поддержка и налоговые льготы, — сказал Решетников в рамках сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» на полях Петербургского международного экономического форума.

Для развития в условиях дефицита трудовых ресурсов необходима постоянная работа над производительностью труда, уверен Решетников, а также над повышением гибкости рынка труда и максимальное использование преимуществ платформенной экономики. Такие задачи в экономике предстоит решить в следующие шесть лет.

Ранее стало известно, сколько стоят сувениры на ПМЭФ-2024. Гости форума могут приобрести брендовый свитшот за 7200 рублей, футболку за 3700 рублей, кепку за 2500 рублей, бутылку за 1800 рублей и брелок за 700 рублей.