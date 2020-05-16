Глава Минтранса оценил влияние системы «Платон» на автоперевозки

https://static.news.ru/photo/c215dfbc-977b-11ea-9d6a-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дитрих Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборы по «Платону» существенно не влияют на автоперевозки. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

По его мнению, объём грузовых автомобильных перевозок в РФ период пандемии стабилен и не очень сильно упал по сравнению с прошлым годом.

Платоновский платеж, платеж по транспортному налогу — они для потенциала перевозок решающего значения не имеют. Они на перевозку критическим образом не влияют, — цитирует Дитриха ТАСС.

Он добавил, что не получал обращений по приостановки действия «Платона». Глава Минтранса заявил, что автоперевозчик просят помочь с лизингом транспортных средств.

Ранее, пишет агенство, в ходе совещания по развитию транспорта с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минтранса отмечал, что объем перевозок грузов автомобильным транспортом в РФ в марте — апреле снизился на 29%.

Как писал NEWS.ru, «Деловая Россия» предложила заморозить «Платон» до октября, чтобы снизить налоговую нагрузку на логистические компании в условиях пандемии. Министерство экономического развития РФ не поддержало это предложение, указав на риск недофинасирования дорожного фонда, которое может привести к срыву мероприятия по строительству и реконструкции автодорог.