Экономика

Глава Минтранса оценил влияние системы «Платон» на автоперевозки

16:43, 16 мая 2020
Евгений Дитрих Евгений Дитрих Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборы по «Платону» существенно не влияют на автоперевозки. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

По его мнению, объём грузовых автомобильных перевозок в РФ период пандемии стабилен и не очень сильно упал по сравнению с прошлым годом.

Платоновский платеж, платеж по транспортному налогу — они для потенциала перевозок решающего значения не имеют. Они на перевозку критическим образом не влияют, цитирует Дитриха ТАСС.

Он добавил, что не получал обращений по приостановки действия «Платона». Глава Минтранса заявил, что автоперевозчик просят помочь с лизингом транспортных средств.

Ранее, пишет агенство, в ходе совещания по развитию транспорта с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минтранса отмечал, что объем перевозок грузов автомобильным транспортом в РФ в марте — апреле снизился на 29%.

Как писал NEWS.ru, «Деловая Россия» предложила заморозить «Платон» до октября, чтобы снизить налоговую нагрузку на логистические компании в условиях пандемии. Министерство экономического развития РФ не поддержало это предложение, указав на риск недофинасирования дорожного фонда, которое может привести к срыву мероприятия по строительству и реконструкции автодорог.

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