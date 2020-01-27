https://static.news.ru/photo/ca43769e-4097-11ea-8ecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба выписала штрафы ВТБ и «Уралсибу», не приостановившим по требованию операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей.

Ещё в ноябре 2019 года Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) жаловались на политику налоговой в правительство — ФНС направляла в банки требования заморозить личные счета предпринимателей или снять с них деньги. Крупные банки требования не выполняли, руководствуясь положением налогового кодекса, подразумевающим взыскание средств со счетов, открытых не в предпринимательских целях, через службу судебных приставов, передаёт РБК.

В своей жалобе Ассоциация и РСПП указали, что в случае выполнения требований ФНС, блокировки затронут около четырёх миллионов личных счетов россиян. Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов указал, что личное имущество и имущество предпринимателя не обособлены друг от друга и долги ИП можно гасить за счёт личных средств гражданина.

По словам юриста Forward Legal Арпине Пирумян, у банков нет возможности разграничивать средства, которые можно и нельзя списывать со счетов предпринимателей. К последней категории, в частности, относятся алименты и различные социальные пособия. Представители ВТБ и «Уралсиба» заявили, что кредитные организации будут оспаривать наложенные штрафы.

Как писал NEWS.ru ранее, новый глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что основной задачей ведомства считает не собираемость налогов, а максимальное «обеление» рынка. По его словам, необходимо добиться ситуации, когда уплата налога станет «неизбежной и одновременно максимально комфортной».